Özgür Özel ve Mustafa Varank arasında meydan savaşı 'Tayyip Bey 2 kere 2, 5 eder dese...'

Maltepe mitingine katılım hakkında 35 bin metrekarelik alanda, "metrekare başına 36 kişi nasıl sığdırdınız?" diyen AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank'a CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yanıt geldi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen gösterilerin ardından Özgür Özel, vatandaşları Cumartesi günkü Maltepe mitingine davet etmişti. Çağrı üzerinde mitinge büyük bir katılım sağlandı. Özel katılım sayısını 2 milyon 200 bin kişi olarak açıkladı.

VARANK: ÖZGÜR ÖZEL SİZİ KANDIRIYOR

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank Maltepe mitingi katılım sayısı hakkında “Metrekareye 36 kişiyi nasıl sığdırdınız?” sorusunu sormuş, "Tamam Ekrem İmamoğlu üniversite sınavını kazanamamış olabilir, ama eminim bana itiraz eden CHP'liler arasında temel matematik bilgisi olan çoktur. Maalesef Özgür Özel sizi kandırıyor, her şey ortada..." demişti.

ÖZEL: AYNI MEYDANI KENDİLERİ DOLDURDUĞUNDE 5.5 MİLYON ERLER

Bayramın ilk gününü İmamoğlu ailesiyle Trabzon’da geçiren Özgür Özel, Mustafa Varank’ın açıklamalarına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mustafa Varank için “Kendileri aynı meydanı doldurduğunda 5.5 milyon diyenler, biz doldurduğumuzda hesabı başka yapıyor. Varank değişik çarpma bölmeler yapmış. Varank şöyle bir siyasetin izanı. “Tayyip Bey 2 kere 2 5 eder" dese, Varank, ‘Reis kerrat cetvelindeki tarihi hatayı düzeltti’ der. Bütün hesabı değiştirir. Bunlar için talimatla olduktan sonra, biatla olduktan sonra yalan da mübah.” ifadelerini kullandı.