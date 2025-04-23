Özgür Özel ve yurttaşlar Anıtkabir’e ulaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel ve yurttaşlar Anıtkabir’e ulaştı

Ankara Valiliği'nin yasağına rağmen yürüyüşe devam ederek, poils barikatını yıkıp geçen Özgür Özel ve on binlerce vatandaş, Anıtkabir'e ulaştı.

CHP’nin 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Birinci Meclis’ten Anıtkabir’e yapmayı planladığı yürüyüş Ankara Valiliği tarafından ‘uygun görülmediği’ gerekçesiyle yasaklanmıştı.

Yaşanan olay sonrası CHP Ankara İl Başkanlığı vatandaşlara "Değerli üyelerimiz ve halkımız; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlamamızı hiç kimse engelleyemez. 1.Meclis önünde hazırlıklarımızı yaparken araçlarımız buradan kaldırılmaya çalışılıyor. Herkesi ivedi bir şekilde 1. Meclisin önüne davet ediyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!" çağrısında bulunmuştu.

Özgür Özel de basın mensuplarına gerçekleştirdiği açıklamada, yürüyüşün planlandığı gibi yapılacağını açıklamıştı. Özel açıklamasının devamında, “TBMM'yi kurmuş partinin genel başkanı, Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyecek, ona bile valilik eliyle yasak getirmeye çalışan, gerçekten kopmuş, ülkeden kopmuş, bir iktidarla karşı karşıyayız” dedi.
Ankara Valiliği'nin engellemesine rağmen Özgür Özel ve on binlerce vatandaş, Anıtkabir'e ulaştı.

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