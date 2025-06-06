Özgür Özel vitesi artırdı: Yaşatanı bin pişman ederim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da bayram namazı sonrası bir takım açıklamalarda bulundu. Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin geri adım atmayarak vitesi artırdı. Özel, “O gün ne söylediysem altına imza atıyorum. Bundan sonra hiç kimse hak etmediğimiz o görüntüleri bize yaşatmayacak. Yaşatanı bin pişman ederim” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, bayram namazını, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Manisa’nın Hatuniye Camisi'nde kıldı. Cemaatle tek tek bayramlaşan Özel, namazın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“ANCAK BU BAYRAM, BİZE BAYRAM GİBİ GELMEDİ”

Bayramın kendilerine tutuklamalar ile gelmediğini söyleyen Özel, “Ancak bu bayram, bize bayram gibi gelmedi. Çok sayıda arkadaşımız haksız ve hukuksuz yere, iftiralarla tutuklandı. Büyük bir algı yönetimi için CHP‘nin pırıl pırıl belediye başkanları, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bir iftira fırtınası içinde sürekli birtakım suçlar ve suçlularla ilişkilendirilmek suretiyle itibarızlaştırılmaya çalışılıyor. Hakem her zaman millettir” dedi.

“YAŞATANI BİN PİŞMAN EDERİM”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle hakkında açılan soruşturmaya da sözlerinde yer veren Özel vitesi artırdı. Özel şunları söyledi:

Önüne geleni tutukluyorlar. Altı aylık daha yeni evli arkadaşımızı, daha yanına yeni taşınmış komşuyu şahit yapıp evini didik didik arıyorlar. Hepsinin koluna iki polis sokup sanki büyük bir suç örgütü varmış gibi 50-60 yıl öncede bıraktığımız görüntüleri yaşattılar. Kanıma dokundu. Canım acıdı. Acımaya da devam ediyor. O görüntüleri, darbe döneminde siyasetçilere yapılan o muameleyi benim belediye başkanlarıma, bürokratlarıma kimse yapamaz. O görüntüleri yaşatanlara şunu söylüyorum: 'Herkes ayağını denk alacak. Bir daha o görüntüleri görmeyeceğim' dedim. Aynı cümlemin altına imza atıyorum. Sen, Anayasa’nın, kanunun verdiği yetkiyi aşarsan, önüne gelen CHP’liyi tutuklarsan, 600 kilometre ötedeki cezaevlerine sevk edersen, burada haksızlık ve hukuksuzluk var. Bunun karşısında bu partinin hakkını aramak benim görevim. O gün ne söylediysem altına imza atıyorum. Bundan sonra hiç kimse hak etmediğimiz o görüntüleri bize yaşatmayacak. Yaşatanı bin pişman ederim.