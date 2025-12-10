CHP, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 74'üncüsünü Çatalca'da gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Çatalca mitinginde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan Özel, Volkan Konak'a hakaret eden Çatalca Müftüsü'nü unutmadı.

Özel, 'Rahmetli sanatçımız Volkan Konak'ın ardından terbiyesizce konuşan bir müftü vardı. Bunun hesabını sorarız demiştim, el mi yaman bey mi yaman, bak kendisi oldu perişan. O terbiyesizliği yaptığı sokağın adı Volkan Konak sokağı artık' sözlerini sarf etti.

"BU ÜLKEDE 3 VAKTE KADAR İKTİDAR DEĞİŞECEK"

"Bu ülkede üç vakte kadar iktidar değişecek" diyen Özel, "Hiç kimse 'Ben eskiden AKP üyesiydim, MHP üyesiydin' diye endişe etmesin. Asla öyle bir şey olmaz. Belediyelerde aynı şeyleri söylediler. Hiçbir yerde CHP'ye oy verip pişman yok. Ama hizmetleri görünce önceden CHP'ye oy vermediği için 'Keşke' diyen çok" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETLİ PERİŞAN DURUMDA"

"Tayyip Bey'i seviyor musunuz? O sizi seviyor mu? Peki sizi kim fakir etti?" diye soran Özel, Erdoğan'ın Türk milletini fakir ettiğini ve zenginleri sevmediğini belirtti.

Yoksulluk sınırının 97 bin liranın üzerinde olduğunu belirten Özel, 'Yoksulluk sınırı 97 bin lira üzerinde geliri olanlar el kaldırsın. Meydanın tamamına yakınını yoksul yapan AKP'nin kara düzenidir. Diyordu ki, 'Ver yetkiyi gör etkiyi. Şirket gibi yöneteceğim' Et Süt kurumunun bile yurt dışından et aldığı şirket var. Tayyip Bey bu şirkete KADAŞ adını verdi. Kara Düzen Anonim Şirketi. O gün bugündür meydanlara yoksullaşıyor, asgari ücretli perişan durumda' dedi.

"HER EMEKLİYE BAYRAMDA ASGARİ ÜCRET VERİLECEK"

Asgari ücret teklifini geçtiğimiz günlerde de açıklayan Özel, aynı teklifi bu kez Çatalca'da yineledi. 39 bin liranın altında bir ücreti kabul etmeyeceklerini belirten Özel, CHP iktidarında bayram ikramiyesinin komik rakamlarda olmayacağını, her emekliye bayramda birer asgari ücret verileceğini belirtti.

75. MİTİNG KAYSERİ'DE

Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 75'incisini Kayseri'de yapacaklarını açıkladı.

"AK TOROS ÇETESİNİN HEDEFİ YARGI"

"Tarih önünde kayda geçiriyorum" diyen Özel 'AK Toros çetesinin hedefi yargı. Ahmak davasına bakan hakimi Samsun'a sürdüler. Ekrem Başkan'a beraat oyunu veren hakimi de sürdüler.

ORDUDAN ATILAN TEĞMENLER GERİ DÖNECEK

Bugüne kadar Özgür Özel'in bir şeye söz verip tutmadığınız gördünüz mü? Ant olsun ki, bize bu zulmü yapan AK Torosları da, bu namuslu şerefli insanları da unutmayacağız. Ordudan attığı teğmenleri geri getirip de elleriyle onların rütbesini takmayan namussuzdur, şerefsizdir! Bu rejim kimi üzdüyse onu korumak, kime zulmettiyse ona sahip çıkmak hepimizin namus borcudur."

"9 AYDIR GÖZLERİNİZİN İÇİNE BAKAMIYORUM"

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu'nun mitinge gönderdiği mektubu aktardı. İmamoğlu gönderdiği mektupta şunları söyledi,

"Merhaba Çatalca, merhaba Sevgili İstanbullular, değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, sevgili gençler, canım çocuklar hoş geldiniz. Özgürlüğün meydanına hoş geldiniz. Adaletin ve hürriyetin meydanına hoş geldiniz. Demokrasinin meydanına hoş geldiniz. Her birinizi özlemle kucaklıyorum. Sevgiyle, hasretle sarılıyorum. 9 aydır sizlerden ayrıyım. 9 aydır, gözlerinizin içine bakamıyorum, sokakta, pazarda elinizi tutamıyorum. Sizlerle dertleşemiyorum. Baharın başında başlayan tutsaklığımız, yılın son günlerine yaklaşıyor. Bilin ki, parmaklıklar arasında dimdik ayaktayım. Kumpaslara, şantajlara, tehditlere boyun eğmeden yaşıyorum ve en çok da sizlerden güç alıyorum. En büyük gücüm sizsiniz. En büyük umudum sizsiniz.”

"DİPLOMA DAVASI DÜZMECE"

“Ömrünü tüketmiş, yolun sonuna yaklaştığının farkında olan iktidar sahipleri, devletin tüm imkanlarını, Cumhuriyet Halk Partisi’ni baskı altında tutmak için harcıyor. Millete hizmeti bir yana bıraktılar, koltuklarını koruma derdine düştüler. Bu iktidarın bizimle hizmette, icraatta yarışamayacağını millet de biliyor, kendileri de biliyor. Onun için bize karşı her türlü baskıyı, yalanı, tacizi, şantajı reva görüyor, hukuk ve demokrasiyi ayaklar altına alıyorlar. Anamın ak sütü gibi helal diplomamı iptal ettikleri için 3’üncü kez hâkim karşısına çıktığım davada yine karar çıkmadı. O karar bir türlü çıkamıyor. Çünkü diploma davasının hukukta, millet vicdanında yeri yok. O dava da baştan sona siyasi, baştan sona düzmece.”

“MİLLETİN KARŞISINA ÇIKACAK YÜZÜNÜZ KALMADI”

“Hukuk işlemesin, adalet yerini bulmasın diye herkese her türlü kötülüğü yapıyorlar. Beraat ettiğim Büyükçekmece davasının hâkimi Kahramanmaraş’a sürgün edildi. Diploma davasının ilk hâkimini de aynı şekilde sürgün ettiler. Hâkimleri sürgün edenlere, hukuk ve adaleti yok sayanlara, rakiplerini görünce tir tir titreyenlere, sandıktan kaçanlara soruyorum: Neden bu kadar korkuyorsunuz? Nice hükümetler seçimle geldi, seçimle gitti. Hiçbiri iktidarı kaybetmekten, sizin kadar korkmadı. Korkunun ecele faydası yok. Siz de gideceksiniz. Çünkü vatandaşa sırtınızı döndünüz, millete saygınız, sevginiz kalmadı. Milletin karşısına çıkacak yüzünüz kalmadı.”

“BEN ŞİMDİ SİLİVRİ’DEN ÇIKSAM…”

“Ben şimdi Silivri’den çıksam, Çatalca sokaklarında başı dik, gururla dolaşırım. Bu şehrin hiçbir mahallesini, hiçbir sokağını ötekinden ayırmadan hizmet etmenin gururuyla dolaşırım. Milletin parasını millete vermiş olmanın, tek bir imar rezaletine imza atmamış olmanın gururuyla dolaşırım. İstanbul’un dört bir yanı gibi, Çatalca için de canla başla çalışmış olmanın gururuyla dolaşırım. Çatalca, Cumhuriyet Halk Partisi’nin halkçı ve icraatçı belediyeciliğinin değerini çok iyi bilir. Bu vesileyle değerli belediye başkanımız Erhan Güzel’e, Çatalca’ya yaptığı hizmetleri için teşekkür ediyorum. Çatalca’da çok büyük altyapı ve doğal gaz yatırımları gerçekleştirdik... Yollar, caddeler yaptık... Kent Lokantası, kreş açtık... Ailelere, çocuklara, gençlere sosyal destekler, burs imkanları sunduk... Açtığımız Bölgesel İstihdam Ofisimizle Çatalcalı hemşerilerimizin iş bulmalarına aracılık ettik... Hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimize daha önce hiç almadıkları destekleri sağladık.”