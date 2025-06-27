“Özgür Özel yeni parti kuracak iddiası” Yandaş gazeteci yine üfürdü

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 4–5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultay sonrası yaşanan tartışmalar yargıya taşındı.

Muhalif delegelerin açtığı olağanüstü kurultay talebine ilişkin dava, 30 Haziran Pazartesi günü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.

Davanın yankıları siyaset arenasında devam ederken, Kılıçdaroğlu, "Partiyi kayyuma bırakmam" açıklamasında bulunurken, mevcut Genel Başkan Özgür Özel, "Kayyum ve butlan kararını asla tanımayacağız" diyerek rest çekti.

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ KURACAK İDDİASI

İktidara yakın yazar Abdulkadir Selvi ise çok ilginç bir iddia ortaya attı. Hürriyet'teki köşe yazısında açıklamalarda bulunan Selvi, CHP'deki tartışmaların giderek sertleşeceğini iddia ederek, "CHP hızla bölünüyor" dedi.

Öte yandan Selvi, Özgür Özel tarafından CHP'nin içinden yeni bir parti kurulacağını öne sürdü.

Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

"CHP'deki tartışma giderek sertleşiyor. CHP hızla bölünüyor. Parti Kılıçdaroğlu'cular ve Özgür Özel'ciler olmak üzere karpuz gibi ortadan ikiye bölünmüş durumda. CHP hızla bölünmeye doğru gidiyor.

CHP'nin içinden yeni bir parti çıkacak gibi gözüküyor. Özgür Özel'in yeni bir parti kuracağı söyleniyor.

Ben buna pek ihtimal vermek istemiyorum. Siyasi tarihimiz göstermiştir ki CHP'yi kim bölerse o kaybeder ama CHP yoluna devam eder."