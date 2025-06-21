Özgür Özel YKS’ye girecek gençlere seslendi!

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel YKS’ye girecek gençlere seslendi!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilere sosyal medya hesabından seslendi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilere yönelik bir mesaj yayımladı. Özel, gençlere sınav öncesi başarı dileğinde bulunurken, mevcut eğitim ve değerlendirme sistemine yönelik eleştirilerini de dile getirdi.

Özel’in mesajı şöyle: 

“Tüm yıl boyunca gösterdiğiniz emeğin karşılığını yarın almanızı umuyorum. 

Her ne kadar bu tip bir eğitim ve ölçme değerlendirme sistemini yanlış bulsam da yarınki sınavın yepyeni bir başlangıcın ilk günü, tertemiz hayallerinize açılan bir kapı olmasını diliyorum. 

Yarın, Ferdi kardeşimin emaneti Nehir’le birlikte sınav heyecanını yaşarken; okul bahçesinde yalnızca onun değil hepinizin geleceği için dua edeceğim.

Sizlere yürekten başarılar diliyorum.”

Son Haberler
Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak mı?
Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak mı?
Edirne'de 4 araç birbirine girdi
Edirne'de 4 araç birbirine girdi
Ayşe Barım 1 ayda 4 kez hücresinde baygın halde bulundu
Ayşe Barım 1 ayda 4 kez hücresinde baygın halde bulundu
Özgür Özel YKS’ye girecek gençlere seslendi!
Özgür Özel YKS’ye girecek gençlere seslendi!
Edirne'de dolu yağışı etkili oldu
Edirne'de dolu yağışı etkili oldu