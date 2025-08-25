Özgür Özel Zafer Yürüyüşü’ne katıldı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu gece Büyük Taarruz'un 103'üncü yıldönümü sebebiyle Afyonkarahisar'da gerçekleşecek olan 14 kilometrelik Zafer Yürüyüşü'ne katılım sağlayacak.


Büyük Taarruz’un 103’üncü yıldönümü törenlerine katılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve birçok siyasi Afyonkarahisar'a gitti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece Afyon'un Şuhut ilçesinden Kocatepe'ye yürüdüğü 14 kilometrelik güzergâhı birlikte yürümek için binlerce kişi bir araya geldi.

14 kilometrelik Zafer Yürüyüşü'ne TBMM Başkanı Kurtulmuş ve CHP Genel Başkanı Özel de katılım sağlayacak.

Özel, yürüyüş öncesinde Şuhut Atatürk Evi’ni ziyaret etti.

