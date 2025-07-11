Özgür Özel Zeydan Karalar'ın eşini kürsüye çıkardı

Cumhuriyet Halk Partisi , Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tutuklanmasına tepki için Adana’da “Millet iradesine sahip çıkıyor” mitingi düzenledi.

Özgür Özel: “Zeydan Başkan, 250 bin hemşerin sana sahip çıkıyor bu meydanda. Zeydan Başkan'ın eşi Nuray Hanım, 32 yıldır devlet okulunda öğretmen. Hala devlet memuru. Her sabah derse giriyor. Bu kadının kocası mı yolsuzluk yapmış?” dedi.

Öte yandan tutuklanmasının ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar'ın eşi Nuray Karalar, "Bir an önce aramıza katılacak. Çünkü o hiçbir şey yapmadı. Boğazından, çocuklarının boğazından bir haram lokma geçirmedi. Her zaman Adana halkını düşündü." diye konuştu.

Zeydan Karalar'ın eşi Nuray Karalar şunları söyledi:

"Zeydan Başkan şimdi burada olsa sizinle çok gurur duyardı. Şu anda bizi Silivri'den heyecanla gururla izliyor. Adana'sıyla her zamanki gibi tekrar gurur duyuyor. Eminim şimdi çok mutlu. Emeklerinin boşa gitmediğinden o kadar gururlu. Zeydan Başkanı hepiniz tanıyorsunuz. Benim anlatmama gerek yok aslında ama ben de bu yoğun duygular içinde size bir iki laf söylemek istedim. Aslında hiç de konuşmayı düşünmüyordum ama Silivri'den bana bir mesaj geldi ve dediler ki: 'Zeydan Başkan seni orada görmek istiyor.'