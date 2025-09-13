Özgür Özel’den 12 Dev Adam’a tebrik

CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tebrikler 12 Dev Adam! Avrupa Şampiyonası’nda adını finale yazdırarak hepimizin göğsünü kabartan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten kutluyor; final müsabakasında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Tebrikler 12 Dev Adam! ????????— Özgür Özel (@eczozgurozel) September 12, 2025
Avrupa Şampiyonası’nda adını finale yazdırarak hepimizin göğsünü kabartan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten kutluyor; final müsabakasında başarılar diliyorum.
Türkiye sizinle gurur duyuyor! pic.twitter.com/ZBMXf6EqiF
Özgür Özel tebrik mesajında şunları söyledi:
