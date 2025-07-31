Özgür Özel'den Abdullah Güler'e sert komisyon tepkisi

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Abdullah Güler'e sert komisyon tepkisi

CHP lideri Özel, AKP'li Güler'in komisyona ilişkin açıklamalarına tepki göstererek "Hadsizlik yapıyor. Komisyon üzerinde şimdiden tahakküm kurmaya çalışıyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kandıra Cezaevi'nde tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve İBB operasyonlarında tutuklanan isimleri ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Özel, basına açıklama yaptı.

"HADSİZLİK YAPIYOR"

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in TBMM'de kurulacak olan "Terörsüz Türkiye" komisyonuna ilişkin "Toplantıları basına kapalı olacak" sözlerine tepki gösteren Özel, "Bu komisyonun nasıl çalışacağına komisyon üyeleri toplanıp karar verecek. Abdullah Güler kim oluyor? Meclis Başkanı'nın yapmadığını Abdullah Güler yapmaya çalışıyor. Hadsizlik yapıyor" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yenemediği' isimleri cezaevine attırdığını söyleyen Özel, "Erdoğan yenemediğini, bileğini bükemediğini içeri atıyor. 19 Mart süreci bundan farklı bir süreç değildir" dedi.

Özel, Tayfun Kahraman için AYM'nin aldığı 'yeniden yargılanma' kararına ilişkin "Bu kararın verilmiş olması doğru bir karar. Yerel mahkemenin AYM gereğince tahliye kararı vereceğine inanıyorum. Bekleyeceğiz. Ümit ederim bugün yarın en doğru kararı verirler" dedi.

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