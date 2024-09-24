Özgür Özel'den 'Ahmak Davası' açıklaması: Karar ABD'deyken gelirse hemen geri döneriz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonel Başkanlık Kurulu toplantısına katılmak için ABD'ye gidiyor.

ABD'ye hareket öncesi İstanbul Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Birazdan heyetimiz ile birlikte ABD'deki bir dizi toplantıya katılmak üzere Türkiye'den ayrılıyoruz. Ben Türkiye'de olmadığım için sayın Ensar Aytekin Genel Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Biraz önce kendisine resmi yazıyı da teslim ettik" ifadelerini kullandı.

27 Eylül'de ülkeye dönmeyi planladıklarını belirten Özel, "Ziyaretlerimizin en başında BM toplantısına paralel olarak Sosyalist Enternasyonel'in partisini New York'ta yapacağız. Biz de dahil 77 ülke var. Orada bir konuşmam olacak. Son günlerde İsrail'in artırdığı saldırılar da gündemimizde olacak. Ayşenur Ezgi Eygi'nin katledilmesiyle ilgili de temaslarda bulunacağız. Olmazsa olmaz gündemimiz, iktidarımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin AB'ye tam üye olmasıdır. Bükreş'teki toplantının sonuç bildirgesinde de yer almıştı. Almanya'nın tutumu da çok önemli. AB'ye tam üyelik hedefi Rusya, Çin ve Arap coğrafyasıyla ilişkilerin koparılacağı anlaşıma gelmiyor. Bu hedefle Rusya ile iyi ilişkiler zayıflamayacak." şeklinde konuştu.

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İMAMOĞLU'NA 'AHMAK DAVASI' YORUMU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Ahmak Davası' hakkında da konuşan Özel, "İstanbul İl Başkanımız ve Genel Başkan Vekilimiz birlikte o toplantıya katılacaklar ve o toplantıyı yönetecekler. 6 Genel Başkan Yardımcımızı görevlendirdik ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız toplantının bir kısmına katılacak. Ben dün akşam kendisiyle baş başa bir görüşme de yaptım. Kendimiz de bunu değerlendirdik. Her ihtimali göz önüne alıyoruz. Kimse bize olmadık bir davadan, olmadık bir suçlamadan bir cezayı normalleştirmeye ve bu olacakmış gibi kabul ettirmeye çalışmasın. Böyle bir gündemin yerleşmesine izin verilmemelidir" diye konuştu.

Özel şöyle devam etti: "Süleyman Soylu, bir kamu görevlisi olan Ekrem İmamoğlu'na 'ahmak' dedi. Ekrem Bey hiç terbiyesini bozmadan 'sensin o' dedi. 'İstanbullu seçimini kim iptal ettirdiyse' dediğinde ahmağın o olduğunu hatırlatınca 'vay İstanbul seçimini YSK iptal etti, kamu görevlilerine hakaret ettiniz' deyip işi YSK'ya çevirdiler. Süleyman Soylu hepimizin gözünün içine baka baka Ekrem Bey'e 'ahmak' dedi mi, demedi mi? Ekrem Bey, İstanbul'un seçilmiş kamu görevlisi... Süleyman Soylu'ya verdiği cevabı, YSK'ya söylendi deyip ceza vermeye çalışıyorlar. Buradan bir cezanın olabilirliğini kimse normalleştirmeye çalışmasın. Bunu biz kabul etmiyoruz. Böyle bir saçmalık, böyle bir şuursuzluk yok. Ben Türkiye'ye böyle bir ayıbı yaşatacaklarını zannetmiyorum.

"HEMEN GERİ DÖNERİZ"

Ekrem İmamoğlu'nun olası bir cumhurbaşkanı adaylığı ya da Ekrem İmamoğlu'nu bir kısıt getirmek için kumpas kurmuşlar, kumpasın piyonu Süleyman Soylu. Bu dava yarın öbür gün görülecek, ceza çıkaracağız biz. Öyle bir şey yok. Bunu yaparsanız geçen seferki demokrasi tokadından ders almadıysanız millet çok daha şiddetlisinin uygular.

-Tut ki biz ABD'deyken oldu, hemen geri döneriz. Ben öyle bir güne uyanacağımızı inanmıyorum. A'dan Z'ye bütün ihtimalleri gözeten bir tutum içindeyiz. "