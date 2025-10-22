CHP lideri Özgür Özel, Silivri'de tutuklu bulunan CHP'li belediye başkanlarını ziyareti sonrası açıklama yaptı. Özel'den İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e gelen 3 soru dikkat çekti.

Özgür Özel'in açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

-Uzun süredir beklenen iddianame çıktı. Burada tutuklu olan arkadaşlarımızın hepsiyle görüştüm.

-Ömer Çelik'e de seslenmek lazım. Silivri'nin önünden en çok söylenen söz şudur: İddianameyi yargılanmaya değil, yargılamaya istiyoruz. Bu iddianamenin içindekilerin boş olduğunun ortaya çıkacağı için söylüyoruz bunu.

"ÖMER ÇELİK İLK KEZ DUYMUŞ"

-Ömer Çelik bu lafı dün ilk kez duymuş. Diyor ki 'Yassıadı zihniyetiyle bizi yargılayacaklar.' Onun o demek olmadığını müsati bir zamanda dilinden anlayan biri kendisine anlatsın. Kendince öyle bir peşan halde ki diyecek hiçbir şey bulamamış 1960 darbesinden bahsediyor...

-Ortada para yok, rüşvetten tutuklu var.

-İddianame sürpriz, gizli bir şey yok. Akın Gürlek zaten sızdırmıştı yeni hiçbir şey yok. 'Bu iftiranameyi imzalarsan' çıkarsın dedikleri dışında bir şey yok.

"KİŞİYE GÖRE HUKUK UYGULANIYOR"

-Bu iftira atanların bir süre sonra 'dışarı çıkmak için yaptım' beyanlarını görürüz... Kişiye göre hukuk uygulanıyor.

-Ahmet Özer 4 yılla yargılanıyor. 9 aydır içerde. Arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanması lazım.

-Akın Gürlek de biliyor ben de biliyorum. 100 liralık yolsuzluk varsa bunu AKP'li yöneticiler yapıyor bunu biliyorsun. Bu arkadaşlarımızı siyaseten aldın içeri. Aptapot dedin verdim cevabı, artık diyemiyorsunuz da...

AKIN GÜRLEK'E 3 SORU: "ÇOK MERAK EDİYORUM..."

-Soğuk cüzdan lafını ilk kez senden duydum. Gizli tanığa Hollanda plakası vermişsin o merakını da çok merak ediyorum. "Bir para varsa deniz de yüzüyordur" lafını nerden çıkardın? Bunların yanıtlarını bekliyorum...

-Olgu ile iş yapamayan savcı algı ile yapıyorsa bu işi elinin boş olduğunun ispatıdır bu.

-Özgür Özel'i çok az tanımış o, çok iyi tanıtacam ben kendisine...