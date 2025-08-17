Özgür Özel'den AKP'li isme sert sözler: Seviyesine inersem...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyaret ve toplantı için Trabzon’a geldi. Görüşme çıkışında basına konuşan CHP lideri Özel, AKP Trabzon Milletvekili ve eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun sözlerine yanıt verdi.

Karaismailoğlu, "Özgür Özel kendine yakışan ama CHP’ye yakışmayan bir dil ile edepsizlik etmiştir. Milletin emanetini zimmetine geçiren bu dünyada da cezasını çekecektir, öbür dünyada da" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SERT SÖZLER

Özgür Özel, Karaismailoğlu'nun sözlerine yanıt vererek "Milyonlar darbeyi püskürttü. Kayyumcu çırağı da açıkta kaldı. Şimdi bu kayyumcu çırağı bu suçüstü halinde utanmadan biraz önce söylediğiniz ifadeleri kullanıyor. Dediğim gibi kayyumcu çırağının seviyesine inersek çıkarken vurgun yeriz" dedi.

Özgür Özel'in açıklaması şöyle:

"Adil Bey’in kendi terbiyesini gösteren bir seviye. Eğer ben Adil Bey’in seviyesine inersem çıkarken vurgun yerim. Böyle düşük seviyelerden dikkatle çıkmak gerekiyor. Bütün Trabzonlular şunu bilsin. Hepimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’te ve CHP’nin bu ülkeye kazandırdığı çok partili rejimde. Sandıkla gelenin sandıkla gitmesi gerektiği bir ülkede yaşıyoruz.

47 yıl iktidar olamadık, kusuru her zaman kendimizde aradık. AK Parti 23 yıl kazandı ama hiç onlar kazandı fakat biz yönetelim demedik. Hatta onların et tırnak oldukları FETÖ’nün darbe girişiminde bulunduğu zaman biz FETÖ’nün karşısında durduk.

İlk kez 23 yıl sonra AK Parti, Türkiye’de ikinci parti oldu. İstanbul’u üç defadır Ekrem İmamoğlu kazanıyor. İlk kazandığında hazmedemediler ve tekrar kazandık hem de bu kez 1 milyon üzerinde oyla kazandık. Dayanamadılar bu kez da kayyum atamaya kalktılar.

Trabzon’un evladı Ekrem İmamoğlu güya terör örgütüne destek oluyor diyerek kayyum istediler ama biz bu durumu milyonlar ile bu darbeyi püskürttük. Her darbenin başında bir cunta var her darbenin bir görevlendirme listesi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne atayacakları kayyumun adı da Adil Karaismailoğlu’nun kendisi. Bunu zaten Türkiye, Trabzon yerel basınından öğrendi.

Trabzon yerel basınına haber yaptırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak Adil Karaismailoğlu atanıyor diye.

Ama millet dedi ki ’dur bakalım darbecilerin çırağı, seçimle gelmediğin yere nasıl geleceksin’ milyonlar darbeyi püskürttü ve kayyumcu çırağı açıkta kaldı. Utanmadan da bu ifadeleri kullandı. Kayyumcu çırağının seviyesine inersek çıkarken vurgun yeriz o nedenle cevap vermiyoruz."