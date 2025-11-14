AKP Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki muhalefet milletvekillerinin oturduğu sıraları işaret ederek, “Sizin başörtülü bir milletvekiliniz yok, başörtülü bir danışmanınız bile yok” demesi üzerine muhalefet milletvekilleri Öncü ile sözlü tartışmaya girmişti.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Biz kadınları tercihlerine göre sınıflandırmıyoruz” diye tepki göstermişti.

CHP lideri Özel, Karar’a yaptığı ziyarette başörtüsü tartışmalarıyla ilgili partisinin bakış açısını açıkladı.

“Benim kuşağımdaki CHP'lilerin başörtüsüyle sorunu yok” diyen Özel, gelecek dönemde partisinin Meclis Grubu’nda mutlaka başörtülü milletvekillerinin yer alacağını ifade etti.

Karar’dan Berfu Kargı’nın haberine göre; Üniversite yıllarında başörtüsü yasağına karşı yapılan protestolara katıldığını hatırlatan Özel, CHP’nin yeni dönemde başörtülü kadınların temsili konusunda daha kapsayıcı bir çizgi izlediğini söyledi. Bu kapsamda bir ilke imza atacaklarını da duyurdu.

Özel, partisinin gelecekteki Meclis grubunda mutlaka başörtülü milletvekilleri bulunacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'GELECEK CHP GRUBUNDA BAŞÖRTÜLÜ VEKİLLER MUTLAKA OLACAK'

“Benim kuşağımdaki CHP’lilerin başörtüsüyle sorunu yok. Sokaktaki seçmene, örgütlere bakarsanız başörtülü üyelerimiz artık hiç az değiller. Hiç ummadığınız yerde, zamanda, konumda başörtülü seçmenlerimiz, üyelerimiz var. İyiye gidiyor. Gelecek CHP grubunda başörtülü vekiller mutlaka olacak.”

‘POZİTİF YA DA NEGATİF İSTİSMAR KONUSU’

CHP lideri, bunun hem doğal bir sonuç olduğunu hem de toplumun her kesimini siyasette daha görünür kılma hedeflerinin bir parçası olduğunu söyledi. Özel ayrıca, bu alandaki tartışmaların hem iktidar hem de muhalefet tarafından “pozitif ya da negatif istismar konusu” yapılmasından rahatsızlık duyduklarını ifade etti.

‘HER YERDE BİZ DE ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ’

Partide başörtülü kadınların artan temsiline dikkat çeken Özel, sürecin ön seçimlerle şekilleneceğini ancak ihtiyaç olması halinde liderlik olarak gereken adımları atacaklarını belirterek şunları kaydetti:

“Zaten bence ön seçimden de çıkarlar ama ihtiyaç duyulan her yerde biz de üstümüze düşeni yapacağız. Bu konuyu artık siyasette bir istismar alanı olmaktan çıkarmak gerekiyor.”