Özgür Özel'den AKP'ye flaş çağrı! CHP ve DEM Parti'den ortak açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi.

CHP lideri Özel’e Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ile Gökçe Gökçen eşlik etti. Fotoğraf çekiminden sonra görüşme başladı. Yaklaşık 2 saat süren görüşmeden sonra ortak basın toplantıs düzenlendi.

"KAYYUM, HEPİMİZİN MESELESİDİR"

Bakırhan, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Kayyum, yönetim biçimine doğru ilerliyor. Bu mesele sadece DEM Parti'nin değil, hepimizin meselesidir. Yasal düzenlemeler yapılarak bu kayyum sorunundan kurturulur."

Toplantıdan sonra DEM Parti Eş Başkanlarına sorulan, "Adalet Bakanlığı İmralı ziyaretine izin verdi mi?" sorusunu yanıtlayan Bakırhan, henüz bir dönüş gelmediğini belirtti.

Özgür Özel ise yaptığı konuşmada şunları söyledi,

"Türkiye genelinden ilk günler yaratılan algının oldukça değiştiğini ve anket değerlendirmelerinde kayyum atamanın hoş karşılanmadığını hep birlikte görüyoruz.

Bu günlerde Meclis'teki 10 muhalefet partisi bir araya geldi ve kanun teklifi verdi. Yargı süreci tamamlanmamış olanlar için yargı süreci işler. Ama görevine devam eder."

AKIN GÜRLEK SORUŞTURMASINA TEPKİ

Özel, bir gazetecinin Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle kendisi hakkında başlatılan soruşturmaya yönelik sorusunu yantıladı.

Özel, şunları söyledi,

"Kendisine görevi ile ilgili hakaret ettiğimi söylüyor. Sabahın köründe bir eve gitmek senin görevin mi? Öyle aynayla konuşan başsavcıdan bize de kendisine de faydası yok."

AKP'YE ÇAĞRI

Özgür Özel, MHP'li Feti Yıldız'ın kayyum düzenlemesinin düzenlemesi açıklamasını 'kıymetli' bulduklarını belirterek AKP'ye bir çağrıda bulundu.

Özel, "Yeni kayyum adımlarının milletin vicdanında yeri yok. Yasal çalışmayı 9'unda görüşmeye başlayıp, Meclis bütçe görüşmelerine girmeden önce yapabiliriz. Geçen hafta muhalefetin attığı bu adıma AKP'nin olumlu adımını bekliyoruz. MHP'den ayrışmayan bir adım bekliyoruz" dedi.

"MECLİS'TE GÖRÜŞÜLMESİ GEREK"

Özel, Kürt sorunun çözümü tartışmalarına ilişkin ise "Biz şeffaf, samimi bir sürecin yönetilmesini sürecin de Meclis'te görüşülmesi gerektiğini söyledim. Şehit ailelerinin ve gazilerin de sürece dahil olmasını söylemiştim ama bunu siyasete alet edilmesini siyasi menfaatlere dönüştürülmesine yönelik hakkımızı helal etmeyiz dediler" diye konuştu.