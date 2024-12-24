Özgür Özel'den Erdoğan'a 'tek adam' eleştirisi...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın Kocaeli İl Kongresi'ndeki "Dünya yıkılsa, 3’üncü cihan harbi çıksa inanın CHP yönetiminin umurunda olmaz." ifadelerine Özgür Özel, "Seni halk ile buluşmaya davet ediyorum. Hodri meydan; sokağa çıkamayan adam, kongre adamı, salon siyasetçisi…"

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A 'TEK ADAM' YANITI

Erdoğan'ın 'Özel, Esad'ın yasını tutuyor' sözüne Özel, "Biz Esad'ın elini tutup, tatile çıkarmadık. Esad ile tatile giden Erdoğan'dı. Ben dünyadaki bütün tek adamlara karşıyım" cevabını verdi.

"HODRİ MEYDAN; SOKAĞA ÇIKAMAYAN ADAM, KONGRE ADAMI, SALON SİYASETÇİSİ…"

Erdoğan'ın İl Kongre'lerinde CHP yönelik, "Dünya yıkılsa, 3’üncü cihan harbi çıksa inanın CHP yönetiminin umurunda olmaz. Şu soruyu kendilerine hiç sormuyorlar, Tüm bu krizlerde Türkiye'nin kaptan köşkünde AK Parti'nin olması Türkiye'nin şansıdır. CHP'nin simit tezgahını yönetecek kabiliyete sahip olmadığı daha iyi anlaşılacaktır." sözlerini eleştiren Özel, "Erdoğan’ı son grup toplantısında iç politikaya yönelik sahte kahramanlığı bırakmaya, bu ülkenin gerçek meselelerine odaklanmaya çözüm odaklı olmasını ruhen Suriye meselesini bırakmaya davet ediyorum. Sen gidip, atatıklarına kendini İl Kongre'sinde alkışlatman kolay. Gaziantep’te fıstık üreticisine ‘halinden memnun musun’ diyebildin mi? Mahalle sorumlularına kendini alkışlatabildin mi? Pazara varamayacaksın, çarşıda dolaşamayacaksın, İl Kongresi’nde CHP’yi yuhalayacaksın. CHP ayakta, Türkiye’yi ayağa kaldırdın. Seni halk ile buluşmaya davet ediyorum. Hodri meydan; sokağa çıkamayan adam, kongre adamı, salon siyasetçisi…" dedi.

"ZAM SÖZÜ VERDİLER, KURUŞ ZAM YAPMADILAR"

Asgari ücretli ve emeklilerin sorunlarına değinen Özel, "Milletin derdini biz konuşuyoruz. Bu ülkenin gerçek gündemi ekonomi ve asayiştir. 3 dönem zam sözü verdiler, kuruş zam yapmadılar. Asgari ücrete yüzde 78 zam yapmaları lazım. 30 bin TL'nin altına yokuz. Emekliye bir asgari ücreti verin. 14 bin TL gibi rakamları kabul etmiyoruz." şeklinde konuştu.

"SURİYELİLER ÜLKELERİNE DÖNMELİ"

Özgür Özel,Suriye'deki son meselelerine ilişkin, "Enternasyonel'de Suriye meselesini konuştuk. Kalanlar bizim insanımızın başının üstüne kalıyor. Suriyeliler ülkelerine dönmeli. Suriye sorunu çözülecek." dedi.

"DÜŞMAN HUKUKU UYGULANDI"

Ahmet Özer'in tutukluluğuna ve Özlem Gürses'e verilen ev hapsi cezasına ilişkin konuşan Özel, Tüm kayyum atamalarına karşıyım, karşıyız. Ahmet Özer 55 gündür tutuklu. 2 günde iddianame yazan Akın Gürlek neden hala yazmadı? Seyyar giyotin baskı yapıyor.Özlem Gürses'e düşman hukuku uygulandı. Devrik cümleden dolayı Gürses'i içeri koyacak bir hükümet dünyada yok." ifadelerini kullandı.