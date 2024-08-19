Özgür Özel'den ayağından vuruldu iddialarına yanıt. İsteyene filmi atabilirim

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağında kırık oluştuğunu duyurmuştu.

Gazeteci Abdurrahman Dilipak ise bugün sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, Özel'in 'bacağının' kırılmadığını, silahla vurulduğunu öne sürmüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ayağından vurulduğuna ilişkin iddialar ciddi şekilde artış gösterirken gazeteci Barış Yarkadaş, Özgür Özel’in konuya ilişkin açıklamalarda bulunduğunu söyledi.

"İSTEYENE FİLMİ ATABİLİRİM"

Yarkadaş, bugün Özgür Özel’i aradığını, ayağından vurulduğuna dair ortada iddiaların dolaştığını sorduğunu söyledi.

Özgür Özel ise bu paylaşımı ilk önce sabah saatlerinde FETÖ’cü hesapların paylaştığını ifade ederek, “Ben bu paylaşımları görünce FETÖ’cülerin peşinden gidenlerin de bunları paylaştığını gördüm. Benim Güven Hastanesi'nde çekilen filmin e-sağlık üzerinden e-devlet’e yüklüdür. İsteyen bakabilir. Devletin elinde olan filmde parmaktaki kırık ortadadır isteyene filmi de atabilirim” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Özgür Özel'in bacağının kırılmadığını silahla vurduklarını ve bu gerçeğin de saklandığını iddia etti.

Dilipak, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Özgür Özel'in bacağı kırılmamış, silahla vurmuşlar!Hay Allah ne oluyor bu memlekette. Vuran kim, niye vurmuşlar. Bu gerçek niçin saklanıyor. Vuran kişi şimdi nerede.. Bir Ana muhalefet partisinin genel başkanının başına bu geliyor, kimse işin aslını bilmiyorsa ne yapmak gerek. Vuran aynı partiden biri mi yoksa.. Peki Özel vurulurken korumaları nerede, yanında kimse yok mu? Adam yakalandı mı, yakalanmadı mı? Başka yaralanan birileri var mı? Bu iş yargıya intikal etti mi, etmedi ise niçin? CHP parti olarak bu işin peşine düşmeyecek mi? Bir kişiye yapılan bir haksızlık, aslında bütün bir topluma yöneltilmiş bir tehdittir. "Kol kırılır yen içinde kalırsa" ya o kollar çolak kalır, ya da kangren olur, kesilir” ifadelerini kullandı.