Özgür Özel'den Aydın çıkartması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Aydın çıkartması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Aydın'da miting düzendi. Özel, partisini bırakıp AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nu sert dille eleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa edip AKP’ye geçmesinin ardından CHP, Aydın’da miting düzenledi. Özgür Özel konuşma yaptı.

mitinggi.jpg

Özel konuşmasında 'Aydın'ın hesabını soracağız ' dedi.

aydinn.jpg

Özgür Özel Aydın mitingini sosyal medya hesabı üzerinden 'Aydın’dayız! Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle beraberiz' diyerek duyurdu.

aydinbinasi.jpg

Özgür Özel konuşmasında 'bir siyasi yan kesicilikle karşı karşıyayız' vurgusu yaptı.

Özgür Özel parti değiştiren Belediye Başkanı Çerçioğlu'na seslendi. Özel, Cezaevindeki Murat Çalık'tan da mı tutuklu başkanlardan da mı utanmadın' dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Son Haberler
Selahattin Yılmaz hakkında tutuklama istendi. Bahçeli'yi ziyaret etmişti
Selahattin Yılmaz hakkında tutuklama istendi. Bahçeli'yi ziyaret etmişti
CHP'li 2 isme tahliye!
CHP'li 2 isme tahliye!
Trabzonspor'da şok sakatlık! 2-3 ay yok
Trabzonspor'da şok sakatlık! 2-3 ay yok
Navigasyon şoku! Görenler gözlerine inanamadı
Navigasyon şoku! Görenler gözlerine inanamadı
Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olmalı mı? Ekrem İmamoğlu açıkladı
Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olmalı mı? Ekrem İmamoğlu açıkladı