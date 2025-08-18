Özgür Özel'den Aydın çıkartması

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa edip AKP’ye geçmesinin ardından CHP, Aydın’da miting düzenledi. Özgür Özel konuşma yaptı.

Özel konuşmasında 'Aydın'ın hesabını soracağız ' dedi.

Özgür Özel Aydın mitingini sosyal medya hesabı üzerinden 'Aydın’dayız! Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle beraberiz' diyerek duyurdu.

Özgür Özel konuşmasında 'bir siyasi yan kesicilikle karşı karşıyayız' vurgusu yaptı.

Özgür Özel parti değiştiren Belediye Başkanı Çerçioğlu'na seslendi. Özel, Cezaevindeki Murat Çalık'tan da mı tutuklu başkanlardan da mı utanmadın' dedi.

