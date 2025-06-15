Özgür Özel’den Babalar Günü mesajı

Kaynak: ANKA
Özgür Özel’den Babalar Günü mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Babalar Günü dolayısıyla, “Kıymetli babam, emekli öğretmen Talat Özel, vefatıyla içimizde bir ateş bırakan kardeşim Ferdi Zeyrek, demir parmaklıklar ardında evlatlarından ayrı tutulan Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ve çocukları için sıkıntılara göğüs geren tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Bu ülke, evladına onurlu bir gelecek bırakmak için yılmadan direnen babaların emeğiyle, inancıyla ve kararlılığıyla yeniden ayağa kalkacak” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Babalar Günü dolayısıyla, "Kıymetli babam, emekli öğretmen Talat Özel, vefatıyla içimizde bir ateş bırakan kardeşim Ferdi Zeyrek, demir parmaklıklar ardında evlatlarından ayrı tutulan Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ve çocukları için sıkıntılara göğüs geren tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Bu ülke, evladına onurlu bir gelecek bırakmak için yılmadan direnen babaların emeğiyle, inancıyla ve kararlılığıyla yeniden ayağa kalkacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından, Babalar Günü mesajı paylaştı. Özel’in paylaşımı şöyle:

"Bugün Babalar Günü. Kıymetli babam, emekli öğretmen Talat Özel, vefatıyla içimizde bir ateş bırakan kardeşim Ferdi Zeyrek, demir parmaklıklar ardında evlatlarından ayrı tutulan Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ve çocukları için sıkıntılara göğüs geren tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Bu ülke, evladına onurlu bir gelecek bırakmak için yılmadan direnen babaların emeğiyle, inancıyla ve kararlılığıyla yeniden ayağa kalkacak."

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