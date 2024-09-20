Özgür Özel'den Bahçeli'ye HÜDA PAR sorusu. 'Elini daha ne kadar tutacaksınız?'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden CHP Köyceğiz İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Denizcan Bilgiç’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Köyceğiz İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Denizcan Bilgiç, Muğla İl Başkanlığı tarafından 16 Eylül'de düzenlenen yemeğin ardından evine dönerken, Köyceğiz'in Zeytinalanı Mahallesi'nde kullandığı aracın kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Bilgiç’in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Özel, Denizcan Bilgiç’in mezarını da ziyaret etti.

Ziyaretlerini tamamlayan Özel, Muğla’da gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kim olursa olsun, hangi mevkide bulunursa bulunsun, Anayasanın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar ve şaibeli tavır gösterenler bizim için yok hükmündedir” diyerek anayasanın ilk 4 maddesinin kaldırılmasını talep eden HÜDA-PAR’a tepki göstermişti.

"SİZ BU HÜDA PAR’CININ ELİNİ DAHA NE KADAR TUTACAKSINIZ?"

Özgür Özel ise Devlet Bahçeli’ye seslenerek, AKP, MHP ve HÜDA-PAR ile yapılan ittifakı hatırlattı.

Özgür Özel yaptığı konuşmada Bahçeliye, "El ele tutuşmuşsunuz, halay çeker gibi duruyorsunuz şaşı gözlerle size bakıyor. Siz bu HÜDA PAR’cının elini daha ne kadar tutacaksınız?" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

HÜDA-PAR, Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katıldığı bir televizyon programında Anayasanın ilk 4 maddesinin olmaması gerektiğini söyledi.

Yaşanan olay sonrası iktidar tarafından uzun bir süre ses çıkmadı. Yaşanan sessizliğin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Erdoğan, “Anayasa’nın ilk dört maddesi ile ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur. Cumhur İttifakı’nın böyle bir sıkıntısı da böyle bir derdi de yoktur” dedi.

Erdoğan’ın ardından gözler MHP lider Devlet Bahçeli’ye çevrildi. Erdoğan’ın ardından konuyla ilgili Bahçeli’de bir açıklama yaptı.

Bahçeli, yaptığı açıklamada, Bahçeli, "Kim olursa olsun, hangi mevkide bulunursa bulunsun, Anayasanın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar ve şaibeli tavır gösterenler bizim için yok hükmündedir” ifadelerini kullandı.