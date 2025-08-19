Özgür Özel’den Bahçeli’ye yanıt: Yapılan operasyon…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada dün tutuklanan Selahattin Yılmaz'a destek oldu. Bahçeli, açıklamasında "Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. İnanıyorum ki, masum ve suçsuz olduğu da süreç içinde anlaşılacak ve açığa çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçeli’nin açıklamalarına yanıt verdi. Özel, operasyonun Bahçeli’ye hat bildirmek için yapıldığını belirterek, “Ben de Sayın Bahçeli'ye kumpas kurulduğunu söylüyorum” dedi.

Özgür Özel’in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Sayın Bahçeli'nin tabii sadece okuyanlar Sayın Bahçeli ile birlikte siyaset yapmak birtakım yeteneklerinizin gelişmesini gerektiriyor.

O mesajları doğru okumak lazım. Yoksa dinleyen Sayın Bahçeli Özgür Özel'i hiç anlamamış diyebilir. Çünkü ben dün dedim ki "Fatih Keleş hiçbirini tanımaz. Kişileri biz de tanımayız. Bunlar Sayın Bahçeli'nin ülküdaşlarıdır. Onlarla yakın ilişki var. Yapılan operasyon Sayın Bahçeli'ye de hat bildirme yönündedir" dedim.

Ben kimseye kiralık katil demedim. Kiralık katil tutuldu mutuldu diye Sabah Gazetesi zırvalarını da zırva olarak söyledim.

Ama burada Sayın Bahçeli yanlış anlamış değil. O anlıyor da şöyle yapıyor. "Özgürüm sana söylüyorum. İttifak ortağım sen anla" diyor. Sayın Bahçeli'nin orada yaptığı bütün eleştiriler benim ülküdaşım, yakın arkadaşım, suçsuz olduğunu bildiğim, yakında suçsuzluğunun ispatlanacak olduğu dediği kişiyi içeri atanlara ve İBB soruşturmasına Fatih Keleş üzerinden karıştırmaya çalışanlara yönelik.

Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ben de Sayın Bahçeli'ye kumpas kurulduğunu söylüyorum. Ama ne diyecek Bahçeli? Sayın Erdoğan senin atadıkların, senin beyaz Torosçuların tuttular bana böyle böyle yapıyor..."