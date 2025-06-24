Özgür Özel'den Bakan Ersoy'u terletecek soru!

CHP grup toplantısında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daveti üzerine eski partisine döndü. Ardından Özel gündeme dair kürsüde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Muharrem İnce resmen CHP'ye döndü!

Özgür Özel'in açıklamalarında öne çıkan satırlar;

"TÜRKİYE ÖNÜNDE BAKAN'A SORUYORUM"

"Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Yunan adalarını geziyor. Türkiye önünde Bakan'a soruyorum; Oradan bir şey öğren. Tren kazası sonrası Yunan bakan istifa etti. Kartalkaya faciasında sorumlu olan bakan, istifa etmedi. Pişkin pişkin gözümüzün içine bakıyor.

ÖZEL'DEN VERESİYE DEFTERİ ÇIKIŞI

Dünyayı okusanız, bu veresiye defteri kadar etkili olmaz. Üç bakkaldan birisinin defteri. Nuri abla veresiye yazdıra yazdıra 18 bin TL'ye ulaşmış, artık ödeyemiyor. Emekli Zühtü abimizin borcu 3 bin 87 liraya gelmiş, diyor ki: Emekli parası ile kirayı mı ödeyim, borcu mu... Bakkal, 'kendimden utandım' diyerek yüzlerine bakamadılar. Bu ülkede mahkemede ve pazarda adaleti biz sağlayacağız. Yüz yüze baktıracağız. Gençleri yurtdışında değil ülkede hayal kurabileceği ülkeyi kuracağız. 2 artı 1 daire 8 yılda 21 kat arttı. Emekli ücreti 8 kat, asgari ücret 11 kat artış gösterdi. 7 çeyrek alan asgari ücret artık 3 çeyreğe geriledi.

30 BİN 205 BİN TL ASGARİ ÜCRET OLMALI

Ara zam istiyoruz. Bu iktidarın 22 bin 204 liralık asgari ücrete TÜİK verilerini eklersek, 28 bin 267 TL'ye ulaşıyoruz. Asgari ücret için talebimiz 30 bin 205 TL olmalı. Bir nefes alır, bu veresiye defterlerinin yarısı kapanır. Gerçekleşen enflasyonu vatandaşa verin. Asgari ücret arttığında SGK primleri artacak. Sendikalar ile oturduk bir çalışma çıkardık. 51 bin 500 TL'lik SGK primi sağlanıyor, Tekstil ve hazır giyim çalışanları için 6 bin 250 TL teşvik desteği vereceğiz. Bu destek ile işveren için bin 500 liralık bir yük kalıyor. Bu mucadeleye asgari ücretlileri de davet ediyoruz.

ÖZEL'DEN İKTİDARA İÇ CEPHE YANITI

Fatih Altaylı'ya ve onun gibi düşüncelerini açıkladığı için söylüyoruz; iç çephehi güçlendirmek, adalet ve eşitlikle olur. Eğer siz iç cepheyi değilde, cezaevindeki iç havluyu kalabalıklaştırırsanız asla güçlendiremezsiniz.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A: TRUMP İLE BİRLİKTE KINIYORUZ.

İsrail'i şımartan Trump. Yapılan deli numaralar binlerce cana mal oldu. Türkiye İsrail ile ticaret yaptı. Muhalefe yalan söylüyor dediler, sonra itiraf ettiler. İsrail'in arkasındakinin adı ABD, başındaki isim Trump adını bile anmıyorlar. Adını ağzına alamayan Erdoğan'ı Trump ile birlikte kınıyoruz.

"KASIM'DA ERKEN SEÇİM İSTİYORUZ"

Erdoğan'a sesleniyorum, bu millet kendisini kimi yöneteceğini söyleyecekse Kasım'da koyarsın sandığı. Kasım ayında Erdoğan'ın aday olabileceği bir seçime biz varız. Adayımı bırak sandığımı getir. Hodri meydan! İmamolu'nun tek suçu aday olmasıdır. Yenecek tek isim var o da Ekrem İmamoğlu'dur.

"20 MİLYON İMZAYA ULAŞTIK"

Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na verilen imza sayısında 20 milyona ulaştık geriye 7 milyon kaldı.

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