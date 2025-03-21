Özgür Özel'den Bakanlara sert cevap

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'müdahaleler olursa sokağa çıkın' çağrısına tepki göstermişti. Özel ise Bakanların tepkilerine ilişkin X hesabı üzerinden yanıt verdi. Özel, "Demokratik biçimde, şiddete bulaşmadan, kırıp dökmeden, yakıp yıkmadan sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir.” Zorladığınız polisimize de vatandaşlarımıza da zulmediyorsunuz." dedi.

ÖZEL: "POLİSİMİZE DE VATANDAŞLARIMIZA DA ZULMEDİYORSUNUZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in paylaşımı ise şu şekilde;

"Türkiye’ye yapılan bu kötülüğün sorumluları, bizi “sorumsuzlukla” suçlamış. Açıklamalarımızı çarpıtıp üste çıkmaya çalışanlara ne diyeyim? Söylediğimiz bellidir: “Demokratik biçimde, şiddete bulaşmadan, kırıp dökmeden, yakıp yıkmadan sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir.” Zorladığınız polisimize de vatandaşlarımıza da zulmediyorsunuz. Milletin anayasal hakkı olan demokratik tepkiye saygı duyacaksınız. Buna karşı verilen her emir kanunsuz emirdir."

NE DEMİŞLERDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Bundan sonra kimse CHP'den salonlarda siyaset beklemesin. Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Şiddete bulaşmadan, hak aramak için, söke söke almak için sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum!" ifadesini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Özel'e tepki göstererek, "Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle “sorumsuzluktur.” Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir! Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin! Polislerimiz, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır." demişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sözlere sosyal medya hesabından "Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez. Provokatif açıklamalar yaparak ya da yargıyı tehdit ederek gerçekleri değiştirmek mümkün değildir. Yargı mensupları kararlarını verirken hiçbir yerden talimat almadıkları gibi sokaktan da etkilenmez, yalnızca dosya kapsamına göre karar verir." ifadelerini kullanmıştı.