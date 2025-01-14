Özgür Özel'den Beşiktaş operasyonu açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

"MHP’NİN BU İŞİN NERESİNDE OLDUĞUNU KONUŞACAĞIZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş operasyonuna ilişkin, konuşmasının başında, "Şimdi o konuşulmasını istemediklerini konuşmaya geldim. Beşiktaş operasyonu ile acaba geçim sıkıntısının zamların üzerini örtebilir miyiz diye düşünenlere inat elbette yargının siyasallaşmasını, MHP’nin bu işin neresinde olduğunu konuşacağız. Hangi ilişkilerin bağların kurulduğunu da konuşacağız. Ama köprü ücretlerine yapılan zammı da konuşacağız." değindi.

"MHP’NİN BU İŞİN NERESİNDE OLDUĞUNU KONUŞACAĞIZ"

Şimdi o konuşulmasını istemediklerini konuşmaya geldim. Beşiktaş operasyonu ile acaba geçim sıkıntısının zamların üzerini örtebilir miyiz diye düşünenlere inat elbette yargının siyasallaşmasını, MHP’nin bu işin neresinde olduğunu konuşacağız. Hangi ilişkilerin bağların kurulduğunu da konuşacağız. Ama köprü ücretlerine yapılan zammı da konuşacağız.

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A 'PAZAR' ÇAĞRISI

Özgür Özel, Erdoğan'a çağrıda bulunarak şunları söyledi;

"Cumhuriyet tarihinde ilk kez devlet cebe para koymak yerinde cepten para aldı. Geçen ocakta 1700 simit alırken bu ocakta 1470 simit alabiliyoruz. Bağrı daha yanık bir grup var o da emekliler. Erdoğan pazara gidemez. Tayyip bey en son 21 yıl once pazara çıkmış... Bakın haberin altında yazıyor, pazardan 1 kilo çilek, 3 koli yumurta, 5 kilo karpuz almış. Ne ödemiş 29 lira. Bugün aynı fiyatlara baktık hesapladık 1440 lira. Erdoğan'ın pazar poşeti 21 yılda 40 kat zamlandı. Gel beraber pazara çıkalım."

"AKP’NİN FİYONKLUSU YURT DIŞINA KAÇTI"

Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluğuna ilişkin çarpıcı detayları ortaya çıkaran Özel, "66 ülkede faaliyet gösteren Bakan Ersoy’un bizzat başkanı olduğu vakıf var. Yolsuzluk iddiaları gündeme çıktı. Suç duyurusundan önce vakfın başkanı kaçtı. Şeref Ateş, AKP’nin fiyonklusu yurt dışına kaçtı. Aile Bakanı’nın eşi Rahmi Göktaş, MHP’li Abdullah Kutalmış Yalçın istifa edip kaçtılar. Kimse bakanın eşinin, Semih Yalçın’ın oğlunu konuşmuyor." dedi.

"MHP'YE YANLAYIM DEMİŞ"

MEB'in Ülkü Ocakları ile imzaladığı protokole de değinen Özel, "Süleyman Soylu kendi kurtaramadı ama sıkıştıkça MHP'ye yanlardı, daha bu iyi günler, yargının önünde hesap verecek. Bu Milli Eğitim Bakanı da milletvekillerimizin her gün ifşa ettiği rezilliği örtmek için MHP'ye yanlayım demiş. Okullara tarikatları sokuyorlar, yetmezmiş gibi Ülkü Ocakları ile sözleşme yapıyorlar. Ülkü Ocaklar'ına iyi niyetle gidenlere sözüm yok ama son zamanlarda bir siyasi partinin genel başkanına tehditler savunanlar gençlere ne öğretecek? Başkanımızla bir gün yollarınız ayrı düşer, yol ortasında torbacılara vurdurulur mu diyecekler, bunu mu öğretecekler?

"ERDOĞAN NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ, BİRAZ DA BELEDİYELERİ SİLKELEDİ"

Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyona ilişkin Özgür Özel şu açıklamalarda bulundu;

"Belediye başlkanlarımız yoksullukla mücadele ediyorlar, halka dokunuyorlar, boş tencereyi kaynatıyorlar. Erdoğan ne yapacağını bilemedi, biraz da belediyeleri silkeledi. Arkadan çelme takmaya, belediyenin döner tekerine çomak sokup hasetlik yapmaya devam ederken dün sabah Rıza Akpolat'ın evinin kapısı çalındı. Bu yapılan düşman hukukudur. Belediye başkanı kanun gereği ihale sorumlusu değildir. Öyle olsa her gün 300 belediye başkanı ifadeye gider. Beşiktaş, 31'de 31 belediye meclis grubunu CHP'ye verdi. Bi hesap soracaksan ilçe örgütüne soracağına Rıza Akpolat'a rekortmen olmanın, başarılı olmanın hesabını soruyor."

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