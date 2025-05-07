Özgür Özel'den Beyazıt mitinginde kritik açıklamalar!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu.

İmamoğlu, mesajında şunları belirtti:

"Kıymetli hemşerilerim, sevgili İstanbullular. Meydan meydan umudu dayanışmayı, iyiliği, güzelliği çoğaltan yoldaşlarım. Bu akşam İstanbul'un tarihi meydanlarından birinde demokrasi nöbetindeyiz. İstanbul'un muhafızları olarak Beyazıt Meydanı'nı, tarihi dokusuna uygun olarak yeniden İstanbullulara kavuşturduk. Bunun için çok kıvançlıyız. Hepiniz Hoş geldiniz.

Dün 6 Mayıs'tı. Tarihimizin en kara günlerinden biridir. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden, tam bağımsız bir Türkiye için mücadele ederken hayattan koparılan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı rahmetle anıyorum.

Üç fidanı koparanlar, halkın tam bağımsızlık ve demokrasi talebini boğmak istiyorlardı. Bu amaçla hukuku hiçe sayıldı, iktidar sahipleri ne istiyorsa yargı ona hükmetti. Ama bu büyük adaletsizliğin vicdanlarda açtığı yara hiç kapanmadı. Tam bağımsız demokratik Türkiye mücadelesinin ateşi hiç sönmedi. İktidar sahipleri, bu milleti sizden bizden diyerek bölmek, vatandaşlar arasına kanlı bir duvar örmek istiyordu. Adnan Menderes ve arkadaşlarıyla, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamını karşı karşıya koyup, milleti birbirine düşman etmeye çalıştılar. Uzun yıllar boyunca siyasi kamplara ayrıldık. Birbirimizin acılarını yeterince hissedemedik. Demokrasi ve adalet temelinde buluşup bir büyük dirilişi gerçekleştiremedik. Asker ya da sivil tüm darbeciler bu ayrışmadan yaralandılar. Hep bu bölünmeden güç aldılar.

Bir başka 6 Mayıs da 2019 yılında bu kez bir yargı darbesiyle karşı karşıya kaldık. İstanbulluların iradesini beğenmeyenler, seçimi iptal ettiler. Sandıktan bizim çıkmadığımız sandık geçerli sayılmaz dediler. Ama 23 Haziran'da demokrasi ve adaletten taviz vermeyen milyonlar sandıkta birleştiler ve yargı darbecilerine hep birlikte büyük bir demokrasi tokadı attılar."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BEYAZIT MARŞI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel sözlerine Beyazıt Marşı'yla başladı. Özel şunları söyledi,

"Ellerinde kitapları türküleriyle geldiler

Dalga dalga aydınlık dalga dalga aydınlık oldular

Yürüdüler karanlığın, karanlığın üstüne

Meydanları zapt ettiler, meydanları zapt ettiler yine.

Size inanan, İstanbul Üniversitesi'nden mezun olan ve sizin görevlendirdiğiniz, haksızca tutuklanan Ekrem İmamoğlu da sizin o gözlerinizdeki ışıltıya güveniyor. Bu meydan 40 bin metrekarelik bir alan. Gençlerin talebiyle bu meydanı Ekrem İmamoğlu'nun gayretiyle İstanbul Üniversitesi geri kazandı. Bu coşkuyu gölgelemek isteyen birileri, aydınlatmamak için elinden geleni yaptı."

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