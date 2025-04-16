Özgür Özel’den Beylikdüzü çağrısı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki amacıyla düzenlediği mitinglere devam ediyor. Özel, bu akşam saat 20.30'da Beylikdüzü'nde gerçekleşecek mitinge tüm vatandaşları davet eden bir paylaşımda bulundu. Özel, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bu suç örgütünün elinden kurtarıp güçlü bir hukuk devleti yapana kadar durmayacağız!" ifadelerini kullandı.

"MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKIYOR"

“Yolsuzluk” iddiaları kapsamında tutuklanan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’nde bulunuyor. İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlanan protestolar yeni boyut kazandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, her hafta bir ilde ve İstanbul’un bir ilçesinde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri yapacağını duyurmuştu.

EYLEMLERİN İKİNCİ DURAĞI BEYLİKDÜZÜ OLACAK

İlki geçtiğimiz hafta kayyum atanan Şişli'de gerçekleşen mitingin ikincisi yine kayyum atanan Beylikdüzü'nde olacak. CHP, Anadolu'da ise çiftçilerin traktörleriyle eylem yaptığı Yozgat'ta mitingini yapacak.

ÖZEL: MİLLETİN İRADESİNE SAHİP ÇIKMAK İÇİN BU AKŞAM BEYLİKDÜZÜ’NDEYİZ

Özgür Özel, bu akşam saat 20.30'da Beylikdüzü'nde gerçekleşecek mitinge tüm vatandaşları davet ederek şu çağrıda bulundu;

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na ve milletin iradesine sahip çıkmak için bu akşam Beylikdüzü’ndeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bu suç örgütünün elinden kurtarıp güçlü bir hukuk devleti yapana kadar durmayacağız!" dedi.