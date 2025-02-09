Özgür Özel'den BirGün gözaltılarına tepki 'Görülmemiş rezalet'

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Özgür Özel'den BirGün gözaltılarına tepki 'Görülmemiş rezalet'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BirGün gazetesinden 3 gazetecinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BirGün gazetesinden Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ve Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir’in gözaltına alınmasına kararlarına "İstanbul’daki seyyar giyotin, ortaya dökülen hukuksuzluklarını gizlemek için bir kez daha panikle gazetecileri hedef almıştır." dedi.

BirGün gazetesindeki 3 gazeteciye gözaltıBirGün gazetesindeki 3 gazeteciye gözaltı

"GÖRÜLMEMİŞ BİR REZALET"

Özgür Özel, paylaşımında gözaltı kararlarını 'görülmemiş bir rezalet' olduğunu söyleyerek "İstanbul’daki seyyar giyotin, ortaya dökülen hukuksuzluklarını gizlemek için bir kez daha panikle gazetecileri hedef almıştır.

Sabah gazetesinin zaten yayınladığı bir haberi BirGün’de yayınladıkları için gazeteciler Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir’in gözaltına alınması, görülmemiş bir rezalettir.

Buradan suç üretmeye çalışmak, suçluluğun telaşıdır. Gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır." ifadelerini kullandı.

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