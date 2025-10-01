Özgür Özel'den Bülent Arınç'a olay sözler: Partim darbe dönemlerini aratmayacak bir saldırı altında

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışına katılmama kararını açıklarken, Bülent Arınç'a gönderdiği mesajda partisinin maruz kaldığı baskılara işaret etti. Özel, mesajında Cumhurbaşkanı'nın gelişinde ayağa kalkma konusundaki tereddüdünü dile getirerek, "Geçen seneki tutumumuzu sürdürüp ayağa mı kalksak, yoksa bu yaklaşımı terk edip yerimizde mi otursak? Bu sorunun yanıtını vicdanıma veremiyorum. Geçen sene 1 Ekim günü hep birlikte Meclis'teydik. 2 Ekim günü Akın Gürlek siyasi bir pozisyondan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. O gün bu gündür partime darbe dönemlerini aratmayacak, hatta onların ilerisinde bir saldırı altında" ifadelerini kullandı.

ARINÇ, ÖZEL’İN MESAJINI PAYLAŞTI

Dönemin TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ekol TV'de katıldığı yayında CHP'nin açılış törenine katılmama kararını yorumladı. Arınç, "Meclis'in açılışında böyle bir protestoyu yanlış buluyorum" diyerek, Özel'in kendisine ilettiği mesajı paylaştı.

“BURADA SADECE BİR PARTİYE BUNLAR YAPILIYOR”

Özel'in mesajında uğradıkları saldırıları tek tek anlatırken şunları söyledi:

"Verdiğimiz mücadeleden dolayı 1,5 yılda 31 fezlekem geldi' Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde yumruklu saldırıya uğradım. İki kanser geçirmiş Murat Çalık tutuklu bulunurken, eşini ve kızını katletmiş bana saldıran cani dün serbest bırakıldı. Son mahkemede pişmanlık ifade etti. Ancak ilk mahkemede üzüntüsü beni gerçek manada yaralayamamasıydı. İstanbul'da tek başına yaşayan kızım yaşadığı yer ifşa edilerek sürekli tehdit ediliyor, hedef gösteriliyor. Bunlara isyan ederken verdiğimiz mücadeleden dolayı 1,5 yılda 31 fezlekem geldi. Dokunulmazlığımı kaldırmak istiyorlar.

Bu şartlarda Cumhurbaşkanı gelince geçen seneki tutumumuzu sürdürüp ayağa mı kalksak, yoksa bu yaklaşımı terk edip yerimizde mi otursak? Bu sorunun yanıtını vicdanıma veremiyorum. Geçen sene 1 Ekim günü hep birlikte Meclis'teydik. 2 Ekim günü Akın Gürlek siyasi bir pozisyondan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. O gün bu gündür partime darbe dönemlerini aratmayacak, hatta onların ilerisinde bir saldırı altında. Darbe hiç değilse bütün siyaset kurumunu hep birlikte hedef alıyor. Burada sadece bir partiye bunlar yapılıyor”

ARINÇ KATILMAMA KARARINI YANLIŞ BULDU

Arınç, Özel'e yanıtında katılmama kararını yanlış bulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Genel Başkan iyi akşamlar, saygılar. Mesajıma verdiğiniz cevaba çok teşekkür ederim. Yazdığınız konularda elbette haklı olabilirsiniz. Ben de ülkem adında bazen endişe bazen üzüntü duyuyorum. Bunlara karşı her akşam, geniş katılımlı mitingler yapıyor, yine her gün medya önünde konuşuyorsunuz. Adaletsizliklere isyan ediyorsunuz ama anayasal bir gereklilik olan Meclis'in açılışında böyle bir protestoyu yanlış buluyorum. 2 Ekim'den itibaren grup toplantılarında, her yerde yapacağınız mitinglerde ve TV programlarında eleştirilerinizi yaparsınız. Bu sizin en doğal hakkınız. Ben sadece Meclis'in saygınlığına işaret ettim."