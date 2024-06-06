Özgür Özel'den Bulgaristan Başmüftüsü’ne telefon

Düzenleme: Kaynak: AA
Özgür Özel'den Bulgaristan Başmüftüsü’ne telefon

CHP lideri Özel, Bulgaristan Başmüftüsü Haci ile telefonla bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme, CHP tarafından duyuruldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci ile telefonla görüştü.

CHP basın biriminden yapılan duyuruda, Özel'in Haci ile gerçekleştirilen görüşmede, kendisinin de Balkan Türkü olduğunu hatırlatarak, CHP'nin Balkanlar'la kurdukları sıcak ilişkileri ileriki dönemlerde daha da geliştirmek istediklerini belirttiği bilgisi paylaşıldı.

Balkanlar'daki soydaşlarının her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Özel'in, Başmüftü Haci'nin şahsında tüm Bulgaristan ve Balkan coğrafyasına dayanışma duygularını ilettiği açıklandı.

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