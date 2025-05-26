Özgür Özel'den çarpıcı Bakan Şimşek yorumu: Damat odunla vuruyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ve başkanvekillerini ziyaret etti. Özel, ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP'ye yönelik başlatılan ve bugünkü duruşmasında 30 Haziran'a ertelenen kurultay soruşturmasına yönelik Özel, partisinde bir karışıklık olmadığını yandaş gazetelerin takip edilmesini, asıl karışıklığın orada olduğunu işaret etti.

"DAMAT, MEHMET ŞİMŞEK'E ODUNLA VURUYOR"

CHP lideri Özel, "Parti içinde karışıklık arayanlar Yeni Şafak okusunlar. Önce satır aralarında, sonra sütun sütun Mehmet Şimşek'e vurmuşlar.

Yeni Şafak kimin? Sayın damata ait. Damat, Yeni Şafak eliyle laf sokarak, kafasına odunla vuruyor Mehmet Şimşek'in. Ondan parti içinde karışıklığa meraklı olanlar için, CHP eski cazip halini kaybetti. AKP'yi tavsiye ederim. Bunları Yeni Şafak'tan takip ediyorum" ifadelerini kullandı.

"CHP'Yİ TARTIŞTIRIP, KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Kurultay soruşturmasına yönelik Özel, "Bu duruşmalar, sonuç odaklı değil süreç odaklı. CHP'yi tartıştırıp, karıştırmaya çalışıyorlar. 1200 tane cep telefonu dağıtılmış dendi. 1 tane ispat olmayan, saçma sapan konularda 3-5 tane meczubun lafıyla süreç yönetiyor birileri.

Biz bir kurultay daha yaptık aynı delegeyle. Parti tarihinde ilk kez bir genel başkanın anahtar listesi delinmeden geçti. Daha ne konuşuyorlar? O kurultayı tartışmaya açacak platform siyasette kalmadı artık. Parti içinde kargaşa varmış diye göstermek için yapılmış bir hamle boşa çıkmıştır" dedi.

ARA ZAM AÇIKLAMASI: EMEKÇİLERİN HAKKI SÖKE SÖKE ALINMALI

Özel'in açıklamasından satır başları şöyle:

"TÜRK-İŞ, HAK-İŞ’i ziyaret etmeyi planlıyoruz. Birtakım çalışmalar yapıp talebi netleştireceğiz. Asgari ücret zammı 4 ayda erişim durumda. Büyük mücadele vermek lazım. Asgari ücrete ara zam emekçilerin hakkı söke söke alınmalı.

ERDOĞAN'NA 'AHTAPOT' YANITI

Sadece kendi gördüğü bir ahtapota milleti inandırmaya çalışıyor. Yanlış bir iş. Bir şeyi, bir kişi görüyorsa bunun psikolojide bir adı var. O yüzde tek başına gördüğü ahtapota hiç kimseyi inandıramıyor."

Yandaş gazete Şimşek'i hedef tahtasına oturttu!

Erdoğan'dan İBB operasyonu açıklaması! "Ahtapotun kolları birer birer ortaya çıkıyor"