Özgür Özel'den Cem Aydın'ın davasına tepki: Bana dokunamıyor, Gençlik Koları Başkanımızı yargılıyorlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın Silivri'de görülen 'Akın Gürlek' davası çıkışı açıklama yaptı.

Duruşmadan notlar aktaran Özel, "Savcının avukatının o kadar sinirleri bozuk ki elleri titriyor ağzı kuruyor" dedi.

SALONDAKİ GERGİNLİK

Duruşma devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in avukatı "Akın Gürlek kadar, neyse demeyeceğim, iyi bir insan yok" dedi.

Bu sırada izleyici tarafından "Başına taş düşsün" sesi yükseldi. Mahkeme başkanı, "Kim söyledi onu" dedi. CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay sözü üstlendi.

Mahkeme başkanı, Altay’ın salondan çıkarılması talimatını vererek duruşmaya 5 dakika ara verdi.

Gürlek'in avukatı ile CHP lideri Özel arasında da tartışma yaşandı. CHP’li milletvekilleri, "Sen CHP Genel Başkanı’na parmak sallayamazsınız" diye tepki gösterdi.

Duruşma sonrası Özel basına açıklama yaptı. Özel'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Cem tutuklu olmadığı halde buradaki salona getirdiler ki gençlerin bir ilgisi olmasın ama gençlerimiz burada. Dava olağanüstü bir seyre büründü. Sebebi suçluların telaşı içinde olmasından kaynaklanıyor. İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek ve buraya gönderdiği avukatı açısından söylüyoruz.

Benim dokunulmazlığım var bana dokunamıyor, Gençlik Koları Başkanımızı yargılıyorlar. Sana yargılatırlar mı? Utanılacak işler bunlar. Akın Gürlek'in buraya vekil yollayıp CHP ifadelerini yargılayamayacağını burada bir kez daha gördük.

(Akın Gürlek) Tayyip Erdoğan'ın biliğini bükemediklerini yargıyla bastırmaya çalışan bir kişidir kendisi. Selahattin Demirtaş'ı içerik atttığı için kendisi terörle mücadele kahramanıymış. Şimdi Demirtaş'ı çıkarmaya çalışıyorlar.

Ahlaki üstünlüğümüz elimizdedir. Çoğunluğun gücüyle yürüyoruz. Bu akşam da adalaetten yana olan herkesi 20.30'daki Başakşehir mitingimize bekliyoruz."