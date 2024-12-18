Özgür Özel'den CHP'li belediyelere haciz açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile beraber gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, bir gazetecinin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında dile getirdiği "Son dönemde bölgemizde yaşanan her hadise hatırlatıyor ki, Türkiye Türkiye’den daha büyüktür. İnsan nasıl kaderinden kaçarak kurtulamazsa Türkiye de mukadderatından kaçamaz" şeklindeki sözlerini nasıl değerlendirdiği yönündeki soru üzerine şunları söyledi:

Trump'ın geçmiş dönemlerde Erdoğan'a 'Akıllı ol, aptal olma' diye başlayan, tehditler içeren, sonra istediğini yaptığı süreci hep beraber yaşadık. Bu utanç mektubu bu ülkenin cumhurbaşkanını, onu çok estekleyen, yerlere göklere sığdırılamayanlar tarafından o zamanlar sindirilmişti. Şimdi de Trump'ın bir övgü dizgesi var ama üstten bakıyor, sırt sıvazlıyor. Hem övüyor ama hem de aba altından sopa gösteriyor. İlk mektuptan da utanç duymuştuk, bundan da utanç duyuyoruz.

Erdoğan'ın sessizliği manidar, umarım o da etrafındaki dalkavuklar gibi bu açıklamadan memnuniyet duyacak kadar şuurunu kaybetmemiştir. Bu açıklama gurur duyulacak değil ulusal onurumuzu zedeleyecek ifadeler içeriyor."

"O LİSTE 40 HARAMİLERLE DOLU"

Özgür Özel, CHP'li belediyeleri Sosyal GüvenliK Kurumu (SGK) aracılığıyla hedef alan "hesaplara bloke" sürecine ilişkin de, zenginlere sürekli af çıkarıldığını hatırlatıp "Zenginlere af üstüne af çıkaranlar, belediyelerimize haciz uygulayarak iş yapamaz hale getirmek istiyorlar. Ama biz tedbirlerimizi aldık ve direneceğiz" dedi.

Özel şunları söyledi:

"Kanun var. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bunu 6 ayda bir açıklaması lazım. Açıklamaya kalktıklarında bizim açımızdan belediyelerimizin isimleri öyle ilk 100'de falan olmaz ama olsa olsa CHP'li, AK Partili, DEM Partili, İYİ Partili, MHP'li belediye isimleri olabilir listenin sonlarına doğru.

Bizim tanıdıklarımız burada var ama AK Parti'nin tanıdıkları listenin başında. O yüzden listeyi açıklamıyorlar. Ne kadar kayırdıkları müteahhit varsa, ne kadar yandaş müteahhit varsa, ne kadar vergi vermeyen, yani o 44 büyük kamu müteahhidinin 37'si 0 lira vergi vermiş. Bugün bu ülkede en yoksul, en gariban insanlar vergi veriyor, en zenginler vermiyor. 40 haramiler vergi vermiyorlar. 40 milyon onlara bakmaya uğraşıyoruz. O yüzden liste açıklansın, 40 haramilerle dolu olacak.

O yüzden gizliyorlar. Şunu bir kez daha ifade edelim: SGK'nın toplam 100 lira alacağı var. Bu alacağın 10 lirası her partiden, bütün belediyelere ait. Türkiye'de 1000'in üzerindeki belediyeye ait, 1300'ün üzerindeki belediyeye ait borç, SGK borcunun yüzde 10'u. Yüzde 90'ı AK Parti'nin çok sevdiği ve semirdiği müteahhitlerine, iş adamlarına, kamu müteahhitlerine ait. Bunları, bu şirketleri açıklamadan belediyelerin üstüne gitmek demek şu demek: 'Ben hazımsızım. Mansur Yavaş'ın yaptığı hizmetlerden, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yaptığı hizmetlerle rekabet edemiyorum. Bizim yapmadıklarımızı yaptılar. Şimdi Türkiye'nin yüzde 65'ine ulaştılar. Ekonominin yüzde 80'ine... Ellerini kollarını bağlayalım' diyorlar."

"TEKLİFLERİN HEPSİNİ GERİ ÇEVİRDİLER"

Özel'in ardından konuşan Mansur Yavaş da şöyle dedi:

"Kendilerine teklifler sunduk ama hepsini geri çevirdiler. Tekrar tekrar gönderdik kabul etmediler. Bugün 80-90 civarında gayrimenkul gönderdik, 2 milyar liralık bir gayrimenkul. Şimdi haczin hemen kaldırılması lazım ama kaldıracaklar mı bilmiyorum. Dahası 1 milyar liraya yakın Çevre Bakanlığı'ndan alacağımız var, onu devredelim diyoruz onu da kabul etmiyorlar. Amaçları borç tahsil etmek mi bağcıyı dövmek mi kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Biz bu kış yine insanları üşütmemeye, protein yardımına devam edeceğiz. 22 yıldır ülkeyi yönetip hala Ankara'da 200 bin aile destek alacak durumdaysa bu herhalde bizim kusurumuz değil. Yol yapmayı erteleriz belki ama yardımların hiçbirini durdurmayız. Yardımı da yaparız konseri de yaparız çünkü bizim konsere harcadığımız para bütçemizin binde 6'sı. Kendi adamlarına bakınca kendi adamlarının ya 600 dairesi var ya 600 milyonluk villası var.