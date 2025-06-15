Özgür Özel'den Üsküdar mitinginde kritik açıklamalar!

Saadet Partisi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve ablukasına karşı Üsküdar’da miting düzenliyor.

Yüzlerce yurttaş ellerinde Filistin bayraklarıyla alana gelmeye devam ederken Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin; Gazze’ye gemilerle yardımın sembolü olarak, Filistin bayraklı filo eşliğinde Balat’tan Üsküdar’a vapurla geldi.

"EKREM İMAMOĞLU'NDAN MESAJ!"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mitinge mesaj gönderdi:

"Bölgemiz bir savaşın eşiğine sürükleniyor. Orta Doğu'da barışa, istikrara ve artık sivil ölümlerinin uluslararası hukuka aykırı davranışların son bulduğu bir ortama her zamandan çok ihtiyacımız var. Fakat bugün barışı değil savaşın ve çatışmanın yıkıcı etkisini yaşıyoruz. İsrail'in saldırganlığı hukuku ve vicdanı hiçe sayan katliamları ve uluslararası toplumun bunu hiçe sayması bölgemizi bugüne getirmiştir. Yıllardır Filistin'de mazlumları katleden İsrail, bu sefer de İran'a saldırı gerçekleştirmiştir. Bu saldırılar bölgemizi topyekun savaşa sürükleme riskleri taşımaktadır. Uluslararası yeteri düzeyde yaptırım görmeyen İsrail saldırganlığı artık bölgemizi de aşan uluslararası bir tehdit haline gelmiştir.

Bu saldırının ABD ile İran arasında sürdürüle gelen ve bölgesel tansiyonun düşürülmesi için kritik öneme sahip olan diplomatik girişimleri doğrudan hedef aldığını görüyoruz. İsrail barış ihtimalinden endişe duymaktadır. İsrail'in diplomasiyi ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırganlığı tüm milletlere ağır bedeller ödetmek istiyor. Bu pervasız saldırganlığı küresel barış ve güvenlik açısından da ciddi tehdit oluşturmaktadır. Gerekli yaptırımların uygulanması acil ve zorunludur.

Artan petrol ve altın fiyatları son ayların en yüksek seviyesini yaşamış ve ülkelerin ekonomilerine hasar vermiştir. İsrail'in bu saldırganlığını durduracak aksiyonların alınması gerekmektedir.

Biz artık hiçbir masumun katledilmediği, barış içinde bir Orta Doğu'yu görmek istiyoruz. Ülkemizi bu hedeften tahkim etmemiz, içeride istikrarın, kalkınmanın ve adaletin sağlanması için büyük bir azmi göstermemiz gerekmektedir. İnşallah ülkemiz bu ateş çemberinde barışın ve umudun en önemli temsilcisi olacaktır. Güçlü iradeli ve vizyoner bir Türkiye'ye kavuşacağımız günler yakındır."

"ZEYTİN DALININ DÜŞMEMESİ İÇİN SONUNA KADAR MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de miting de konuştu. Gazze'de yaşananlara dikkat çeken Özel, "Hukuka dönüş artık bir tercih değil zorunluluktur" mesajıyla da demokrasi çağrısı yaptı. "İnsanlığın çıkarları için elimizdeki zeytin dalının düşmemesi için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.