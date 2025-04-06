Özgür Özel'den çok konuşulacak açıklamalar

Özel'in mesajları şöyle:

Her birinizle gurur duyuyorum. Bugün Türkiye'nin dört bir yanından koşup gelen, 1,5 yıl önceki iradelerine sahip çıkan, partisine kara leke çalmaya çalışan eli kirlilerin, ağzı bozukların iftiralarına karşı CHP ne demektir dosta düşmana gösteren delegelerimize teşekkür ediyorum.

Demokrasinin kazanıp ya da kaybetmek olduğunu, patronun millet olduğunu hiç unutmamak gerektiği halde kibirden gözleri görmediği için İstanbul'un seçilmiş belediye başkanına, dahası "Geçim yok seçim olacak" dediğimiz, adayımızı tüm üyelerin oy kullanacağı seçimle belirleyeceğimiz hafta aday adayımıza 31 yıl önceki diplomasını iptal ederek... Yetmez ertesi sabah sanki dünyanın en büyük suç örgütüne operasyon yaparcasına kapısına dayanarak... 4 gün sonra yapılacak seçimlere 4 gün boyunca adayı gözaltında tutarak... Sonra da 4. gün millet sandığa giderken adayı adliyeye götürüp hakim karşısına çıkararak... Tutuklatarak... Hiçbir iradeye saygılarının kalmadığını gösterdiler.

19 Mart sabahı o darbeye kalkışanlar şunu gördü... Dayanışma sandıklarında 15,5 milyon vatandaş dünyayı şaşırtan, dünyanın gündemine oturan bir iş başardı.

İşte o irade sizin iradeniz, patronun millet olduğunu tüm dünyaya gösterdiniz. Bizim peyinde gittiğimiz yol demokrasi yoludur.

Cumhurbaşkanı adayımıza darbe girişinde bulunulmuş, millet buna sessiz kalmamış, darbeyi büyük bir cesaretle bastırmıştır.

O gün biz ön seçimi halka açınca ön seçimi yaptırmamak için, CHP'nin için karıştırmak isteyen akıl cuma günü partiye kayyum atamaya kalktı.

Bu partiye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine, yaptığı kurultaylarla Türkiye'nin gidişatına yön vermiş, demokrasi kurmuş, işçi haklarını, kadın haklarını tanımış bu partiye kayyum atamaya yeltendiler.

O gün kararlılıkla bir saniye bile düşünmeden kurultayın tekrar toplanmasını, yalancıların yalanını ağzına tıkmasını, CHP'nin birlik ve beraberliğini herkese göstermesini istedik. Arenadaki büyük salonu istedik 3 gün sonra cevap veririz dediler.