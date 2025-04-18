Özgür Özel’den çok konuşulacak Devlet Bahçeli hamlesi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel’den çok konuşulacak Devlet Bahçeli hamlesi!

MHP lideri Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı davanın hızla karara bağlanması gerektiğini savunarak gündem olmuştu. CHP lideri Özgür Özel, Bahçeli’ye, “Ön kapıdan da yan kapıdan da görüşürüz" diyerek Bahçeli'yle temasa kapı araladı.

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde hala tutuklu bulunuyor. İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih hala belli olmazken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuyla ilgili yaptığı çıkışla çok konuşuldu.

"İVEDİLİKLE KARARA BAĞLANMALI"

İmamoğlu'nun tutukluluğu hakkında Bahçeli "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni saran hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı Silivri Cezaevi’nde bulunan zanlı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BAHÇELİ'YE DAVET

Bahçeli'nin bu çıkışı Türkiye gündemine otururken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de bir o kadar çarpıcı bir yanıt geldi. BirGün'den Semra Kardeşoğlu'na açıklamalarda bulunan Özel, Bahçeli'ye yaptığı teklifle dikkat çekti. "Bahçeli’ye bu sözleri söyleten nedir? Gelen bu güçlü tepki mi?" sorusuna Özel şunları söyledi,

"BU IŞIĞA KATKI SAĞLAYACAKSA BUYURSUN GELSİN"

"Bahçeli'nin ifadelerini, gazeteciler, siyaset yorumcuları değerlendirsin. Biz Bahçeli'yi demokratik zemine davet ediyoruz. Biz kendi önümüze tuttuğumuz ışıkla yürüyeceğiz. Burada en önde de gençler yürüyor, bütün demokratlar yürüyor. Bahçeli tutulan bu ışığa katkı sağlayacaksa buyursun gelsin. Hiç kuşku yok ki ışığını bizim önümüze doğru tutabilir ama onun tuttuğu ve istikamet verdiği ışıktan yürümeyeceğiz. Bu kadar kötülük yapmış birisi "Gelin buradan yürüyün" dese inanmam mümkün olmaz. Bizi şeytanlaştırdığı, terörle bitiştirdiği yerden sonra gelin buradan yürüyün, vallahi ben oradan yürüme niyetinde değilim.

"ÖN KAPIDAN DA YAN KAPIDAN DA GÖRÜŞÜRÜZ"

Bahçeli, demokrasiyi savunuyorsa, ön kapıdan da yan kapıdan da görüşürüz diyorum. Ama 19 Mart darbesine bir şey demeyeceksin, bir sürü eş genel başkan, genel başkan, siyasetçi tutuklu olacak bir şey demeyeceksin, Erdoğan'ın Akın Gürlek'le yaptığı işlere bir şey demeyeceksin bu olmaz.”

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