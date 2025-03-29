Özgür Özel'den çok konuşulacak 'İmamoğlu' çıkışı: Erdoğan'ı seçim sandığına kadar kovalar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasının ardından başlayan protestolar sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

DW Türkçe'ye konuşan Özel, "Ekrem imamoğlu'nu bıraksan kaçar mı? Ekrem İmamoğlu kaçacak olsa buna en çok Tayyip Erdoğan memnun olur. Çünkü rakibi kaçmış olur. Ekrem İmamoğlu kaçmaz, Tayyip Erdoğan'ı seçim sandığına kadar kovalar" dedi.

"ERDOĞAN SÜREKLİ RAKİPLERİNİ ŞEYTANLAŞTIRAN BİRİSİ"

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın size bir mezar göndermesi oldu. Bugün de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması var, "zıvanadan çıktı" diyor sizin için. Kendinizi risk altında hissediyor musunuz? Endişeli misiniz?

Normal şartlar altında bir risk değerlendirmesi yapıldığında evrensel standartlarda herhalde en üst risk grubundayız. Ama biz Türkiye'de böyle yaşamaya alıştık. Erdoğan sürekli rakiplerini şeytanlaştırarak, toplumu bunun üzerinden kutuplaştırarak hedef göstererek siyaset yapan birisi. Geçmişte, şimdi çok iyi ilişkiler içinde olduğu Sayın Bahçeli ile birbirlerine çok ağır hakaretler, birbirlerine miting meydanlarında idam ipi atacak kadar ya da birbirlerine çok ağır sözler, hakaretler edecek kadar gergindiler. Ama siyasetin bu sertleşmesine eğer biz teslim olacak olursak, geri adım atacak olursak, onlar amacına ulaşır.

Onların tüm tehditlerine rağmen biz büyük bir cesaretle toplumun önünde olmak durumundayız. O yüzden alışık olmadığımız bir durum değil ama tabii mezar falan... Bunlar siyasetin dili değil, yani doğru bir şey değil bunlar. Hepimizin aileleri var, yaşlı annelerimiz var, babalarımız var, kardeşlerimiz, küçük çocuklarımız var. Bu tabii bir siyasetçi rakibini alt edemeyince ona bütün toplumun önünde 'senin de mezarını kazarlar' diyecek noktaya geldiyse benim buna verecek bir cevabım yok artık. Ama kendi adıma korkmuyorum. Bizi sevenler ve üzülenler adına üzülüyorum.

"İMAMOĞLU, ERDOĞAN'I SEÇİM SANDIĞINA KADAR KOVALAR"

Cezaevinde, gözaltında ya da tutuklu olan gençlerin işkence bildirimleri var. Buna yönelik bir çalışmanız var mı?

Hem polislere hem gardiyanlara şöyle seslenmek isterim, rejim o gençleri kriminel, o gençleri marjinal, o gençleri, tırnak içinde, vatan haini gibi göstermeye çalışabilir. Her birisi pırıl pırıl, Türkiye'nin geleceği, umudu olan gençler, zaten tanıdıklarında da kendi evlatlarından farklı olmadıklarını veya kendi gençliklerinden farklı olmadıklarını görecekler. Ben ne polisin ne gardiyanların bu talimatlara, bu kanunsuz emirlere uyup kötü bir muamele yapacaklarına inanmak istemem. Konuyu çok yakından takip ediyoruz. Bu kanunsuz emirleri verenler mutlaka cezasını çekecek ama kanunsuz emre uymak da suçtur.

Kötü muamele bir insanlık suçudur. Bunun peşini bırakmayız. Buradan bir kez daha uyarıyorum. Ayrıca da Mahir Polat'ın (Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı) bir an önce tutuksuz yargılanması lazım. Bütün arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmaları lazım. Bu tutukluluk tedbiri Mussoli'nin ön infaz yönteminden başka bir şey değildir. Yoksa Ekrem imamoğlu'nu bıraksan kaçar mı? Ekrem İmamoğlu kaçacak olsa buna en çok Tayyip Erdoğan memnun olur. Çünkü rakibi kaçmış olur. Ekrem İmamoğlu kaçmaz, Tayyip Erdoğan'ı seçim sandığına kadar kovalar.