Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Tuzla’da gerçekleştirilen “Tuzla Yaşam Aydınlı” açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Özel, gerçekleştirdiği konuşmada demokrasi ve Cumhuriyet vurgusu yaptı. Özel, iktidara vurgu yaparak seçimle gelen yöneticilerin halkın iradesiyle görevden ayrılması gerektiğini belirtti.

"BİZDEN ÖNCEKİ BELEDİYELERİN ÖDEMEDİĞİ BORÇLARI BİZ ÖDÜYORUZ"

Özel yaptığı konuşmada şunları söyledi, "Biz bu eserleri çok zor koşullarda yerine getiriyoruz. Bundan önceki Tuzla Belediye Başkanı'nın keyfi yerinde. Bizden önceki belediyelerin ödemeği vergiler, borçları biz ödüyoruz.

"KAYYUM ATANMASININ ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇTİ"

Tam bir yıldır darbeci bir kuşatma altındayız. Yarın 1 yıl olacak. Türkiye'nin en büyük ilçesinin belediye başkanının gözaltına alınmasının sonra da kayyım atanmasının üzerinden bir yıl geçti.

"DEMOKRASİYE, CUMHURİYET'E SAHİP ÇIKIN!"

Seçimle gelenin seçimle gitmesi esastır.

Sayın Erdoğan 15 Temmuz günü ülkenin Cumhurbaşkanıydı. Birileri darbenin sevincini yaşıyordu. O gün biz muhalefet partisi olarak meclisi açın dedik. Biz fırsatçılık yapmayız dedik. O günlerde bize teşekkür ediyorlardı.

Demokrasiye sahip çıkın, Cumhuriyet'e sahip çıkın, seçme ve seçilme hakkınıza sahip çıkın.

En kısa sürede Avrupa gibi yönetilen ve Avrupa'dan daha zengin ve daha güçlü bir ülkeyi inşa edeceğiz."