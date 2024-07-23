Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

Sözlerine Paris Olimpiyatları'na giden Türkiye Milli Sporcuları'na başarılar dileyerek başlayan Özel, annesi hayatını kaybeden DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a başsağlığı dileklerini iletti.

Özel'in konuşmasından satır başlıkları şu şekilde:

"Bugün Mustafa Kemal Atatürk’ün benim şahsi meselem dediği Hatay’ın anavatana katılışının yıldönümü. O gün Hatay Meclisi’nde oy kullanan ve bugünkü sınırlarımız içerisine katılmasına katkı sunan milletvekillerini şükranla anıyorum.Hatay, tüm CHP'lilerin şahsi meselesidir. Hatay'ı saygıyla selamlıyoruz.

KIBRIS'TAKİ TÖRENLER

Geçtiğimiz hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeydik. Heyetimizde önceki genele başkanlarımız vardı. Partimize ve Türkiye’ye katkılarıyla bizimle birlikteydiler. Sayın Önder Sav bizimle birlikteydi. Kıbrıs Barış Harekatı’nın en genç bakanıydı.

Mehmetçikler adaya çıktılar. Adaya savaşa değil, barışa gitmiştik. Bir karış toprakta gözümüz olmadı. Türklere ve Rumlara barış götürmeye gittik. O günden bu yana adanın konumu istediğimiz durumda değil. 50 yıldır adada kimse bur

Ayşe Güneş Ayatay ile birlikte Kıbrıs’taydık. Onun şahsında babasını, Bülent Ecevit’i, dönemin koalisyon hükumetinde başbakan yardımcısı olan Necmettin Erbakan’ı, imzası olan bakanları rahmetle ve minnetle anıyoruz. 50 yıl sonra CHP olarak Kıbrıs Türk’ünün yanındayız.

Milli meseleler iktidarıyla muhalefetiyle birlikte sahiplenmeyi gerektirir. 74’ten alacak çok dersimiz var. Biz konu Kıbrıs ise, Türkiye’nin dostlarının çıkarıysa tek yumruk olmaya devam edeceğiz.

25 YAŞINDAKİ ÖĞRETMENE 75 YAŞINDA SIRA GELECEK

Geçtiğimiz hafta bir eğitim maratonu gerçekleştirdik. Yılda 20 bin aday alacağım, onları atayacağım deyip, bugünden itibaren öğretmen adayı almasak 50 yılda öğretmenleri atayamayacaklar. Bugün 25 yaşındaki öğretmene 75 yaşında sıra gelecek.

"BU KANUNU DESTEKLEYEN KİMSE YOK"

Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenleme uzun süredir gündemde. CHP olarak en net yaklaşan partiyiz. Sorun yoktur diyenlerden değiliz. Çare ölüm diyenlerin karşısındayız. Türkiye’de sokak hayvanları var mı evet var. Bu sorun sınıfsal bir riske girmek gibi bir probleme evriliyor. İşinize kendi aracınızla gidebiliyorsanız belki de sizin için sokak hayvanı problemi yoktur. Ancak yoksul bir mahallede işinize yürüyerek gitmek zorundaysanız, sokak hayvanı problemi vardır. Ama bir ay tutalım, sahiplenilmeyeni ötanazi yapalım demek

Hayvan dostlarına, gençlerimize başta grubum olmak üzere buna aylardır itiraz eden herkese hiç değilse ötanazi kelimesini çıkardıkları için yürekten teşekkür ediyorum. Ancak sorun çözülmemiştir. Fiilen katliamlar devam etmektedir.

Kanun bu konuda belediyelere görev vermektedir ama para vermemektedir. Zaten belediyelerin yurtdışından buldukları kredilere cumhurbaşkanı ve Mehmet Şimşek tarafından imzalanmamaktadır. Karşımızda yasa tasarısının ilk halini destekleyenlerin oranı yüzde yedi. Bu kanunu destekleyen kimse yok. Ötenazi kelimesi çıkarılınca sorun çözüldü sanmayın. Bütün belediyelerin lojistiği planlaması lazım.

Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenleme uzun süredir gündemde. CHP olarak en net yaklaşan partiyiz. Sorun yoktur diyenlerden değiliz. Çare ölüm diyenlerin karşısındayız. Türkiye’de sokak hayvanları var mı evet var. Bu sorun sınıfsal bir riske girmek gibi bir probleme evriliyor. İşinize kendi aracınızla gidebiliyorsanız belki de sizin için sokak hayvanı problemi yoktur. Ancak yoksul bir mahallede işinize yürüyerek gitmek zorundaysanız, sokak hayvanı problemi vardır. Ama bir ay tutalım, sahiplenilmeyeni ötanazi yapalım demek de doğru bir tutum değil.

Hayvan dostlarına, gençlerimize başta grubum olmak üzere buna aylardır itiraz eden herkese hiç değilse ötanazi kelimesini çıkardıkları için yürekten teşekkür ediyorum. Ancak sorun çözülmemiştir. Fiilen katliamlar devam etmektedir.

Kanun bu konuda belediyelere görev vermektedir ama para vermemektedir. Zaten belediyelerin yurtdışından buldukları kredilere cumhurbaşkanı ve Mehmet Şimşek tarafından imzalanmamaktadır. Karşımızda yasa tasarısının ilk halini destekleyenlerin oranı yüzde yedi. Bu kanunu destekleyen kimse yok. Ötenazi kelimesi çıkarılınca sorun çözüldü sanmayın. Bütün belediyelerin lojistiği planlaması lazım. Adamın köpeğini köpekler parçalamış, onu alıp komisyona getirmeyi biliyorsun. Sorunun çözümü için gerekli kaynağı vermiyorsun. Buradan bu ikiyüzlülüğü milletime şikayet ediyorum. Sorunu çözmek yerine buradan siyaset devşirenler var.

“SİZ ÖNCE VİCDANINIZLA HESAPLAŞIN”

MHP'ye oy verenler, AK Parti'ye oy verenler, eğer tarihin en ağır şartlarını yaşamıyorsanız, bakkalda markette, pazarda alışveriş yaparken keyfiniz yerindeyse Cumhur İttifakı'na oy verin. Ama AKP göreve geldiğinden beri 5 çeyrek altın kaybetmişseniz, Devlet Bey’in dediklerini cüzdanınızda görmüyorsanız, sizin yeriniz sözde milliyetçilerin yanı değil, bu milletin derdi ile dertlenen Türkiye İttifakı’nın içidir.

Devlet beye bir şey söylemek isterim. O ikisi, bütün örgütün yaka silktiği o ikisi… O ikisinin partideki konumundan duyulan rahatsızlığın fakındayım. O ikisi 154 kişilik isim listesi yazmış. Sayın Bahçeli bir hesaplaşma olacaksa siz önce vicdanınızla hesaplaşın.

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