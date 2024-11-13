Özgür Özel'den dikkat çeken 'Cumhur İttifakı' iması

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Özgür Özel'den dikkat çeken 'Cumhur İttifakı' iması

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Halk TV'de yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Teröristbaşı Abdullah Öcalan için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haberdar olmadığını öne sürdü.

Cumhur İttifakı’nda çatlak olabileceğini savunan Özel, “Bahçeli ya bir şeylerin önünü kesmek ya da ön açmak için yapmış olabilir. Ön kesmek istiyorsa ittifak krizi vardır, diğerinde ise teknik bir aksaklıktır” dedi.

"İTTİFAK KRİZİ VARDIR"

Henüz yeterli bir siyasi veri olmadığını vurgulayan Özel, “Erdoğan’ın Bahçeli’nin çıkışından haberdar olmadığını, bir barış yemeğinden önceki buluşmada Erdoğan’ın odadaki birini arayıp, Bahçeli'nin sözleriyle ilgili görüntü istediğini söyledi. Özel, “Bahçeli ya bir şeylerin önünü kesmek ya da ön açmak için yapmış olabilir. Ön kesmek istiyorsa ittifak krizi vardır, diğerinde ise teknik bir aksaklıktır” ifadelerini kullandı.

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