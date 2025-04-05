Özgür Özel'den dikkat çeken mesaj

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dayanışma ziyaretinde bulunan Yunanistan'ın eski Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Onursal Başkanı George Papandreou ile görüştü.

"BU BİR ÜLKENİN İÇ İŞLERİ DEĞİLDİR"

Görüşmenin ardından ilk olarak açıklamalarda bulunan CHP lideri Özel, yabancı basına verilen demeçlerle ilgili eleştirilere ilişkin, "Türkiye'nin uluslararası alanda Filistin, Ukrayna ve Azerbaycan konusundaki Türkiye'nin doğru tezlerini tekrar ettiğim ayrıştığım noktalarda da çok özenli bir dil kullandığımı hepsi bilir. Seçilmiş belediye başkanının önce mazbatasını iptal ediyor, ikinci seçildiğinde onu hapse atıyorsunuz.

Hiçbir deliliniz olmadan, gizli tanıkları konuşturup iftira ediyorlar ve 16 milyonun İstanbullunun üst üste 3 kez seçtiği birisi hapiste duruyorsa, bugün yerel seçim sandığını yarın genel seçim sandığını hedef aldıysanız bütün dünyanın ağzına aldığı özgür ve adil seçimi şimdiden ortadan kaldırıyorsanız, kendinizden sonraki cumhurbaşkanına darbe girişimi yapıyorsunuz, rakibinizi ortadan kaldırıyorsanız bu bir ülkenin iç işi değildir" dedi.

"BEN BUNLARDAN MUTLU OLMUYORUM"

Konuşmalarını sürdüren Özel, Avrupa tarafından Türkiye ziyaretlerinin iptal edildiğini aktardı ve bu gelişmelerden mutlu olmadığını belirtti. Özel şunları söyledi:

"Burada bir adım geri adım atmadığımız için ve dünyaya derdimizi doğru anlattığımız için bugün bu durumdalar ve ben geçen gün bu kürsüde çok da üzülerek ve sinirlenerek şunu anlattım. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye yaptığı nisan ayı içinde planladığı birçok ziyaret iptal edildi. Antalya Diploması Forumuna genişlemeden sorumlu komiser gelip de Dışişleri Bakanı ile yapacağı görüşmeyi iptal etti. Heyetlerin görüşmeleri iptal edildi. Ben bunlardan mutlu olmuyorum, üzülüyorum.

Çünkü ben Türkiye-AB ilişkilerinde iğne ile kazıyorum. Erdoğan kürekle kapatıyor. Ben her ay bir gün, iki gün gidip Türkiye'nin AB'nin tam üyesi olması için ve Türkiye'nin demokrasi zemininde bulunması için mücadele verirken Erdoğan'ın attığı son adımlar Türkiye'yi AB'den kopardığı gibi dünyada da demokrasi liginde küme düşürmeyi bırakın birkaç lig aşağıya düşürüyor."

"İNGİLİZ İŞÇİ PARTİSİNİN İLK GÜNLERDEKİ SESSİZLİĞİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİM"

Daha önce İngiliz İşçi Partisi'ne yaptığı eleştiriyi de anımsatan Özel, İngiliz partiden açıklama geldiğini açıkladı. Özel ayrıca Suriye'deki yaşanan gelişmelere ilişkin de mesaj verdi.

Özel şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde İngiliz İşçi Partisinin ilk günlerdeki sessizliğine tepki göstermiştim sonra yapılan bir açıklama var, küçük harflerle kısık seste ama ilk güne göre daha iyi bu umut verici. Beklentilerimizin daha iyi olduğunu daha yüksek seste ifade edilmesi gerektiğini ifade ettim ama sonuçta kardeş partimizdir ve bundan sonra göstermeleri olası dayanışmayı daha yüksek sesle daha kararlılıkla ve sayın Başbakan'ın ağzından duymak istediğimizi ifade ettik. Kardeşin kardeşi sitemidir, kardeşlik beklemek de en doğal hakkımızdır. Bu Suriye'deki tablo ve denklem üzerinden Erdoğan'ın burada yaptıklarını görmezden gelme meselesini hiç yakıştıramam hele hele Sosyal İşçi Partisi'ne hiç hiç yakıştıramayız. O yüzden ilişkilerimizin çok daha iyi olması için gayret gösteren dostlar burada."