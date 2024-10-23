Özgür Özel'den Diyarbakır Valiliği’ne ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır Valiliği’ni ziyaret ederek Vali Murat Zorluoğlu ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, altı günde altı ile yapacağı Doğu ve Güneydoğu Anadolu ziyareti kapsamında, dün akşam Diyarbakır’a geldi. Özel, Diyarbakır temasları kapsamında bugün Diyarbakır Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Murat Zorluoğlu ile görüştü. CHP Lideri Özel'e; Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi, Gökçe Gökçen, Gamze Taşcıer, Burhanettin Bulut ve Yalçın Karatepe, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan oluşan parti heyeti eşlik etti.