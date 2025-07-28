Özgür Özel'den dünyanın bile konuştuğu o isme flaş mektup!

Düzenleme: Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk’ün Anıtkabir’deki anıtında dizinin üstüne çökerek saygı duruşunda bulunan Belçika Savunma Bakanı Theo Francken için CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den flaş mektup geldi.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi. Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Francken, buraya çelenk bırakıp dizinin üstüne çökerek saygı duruşunda bulunması dikkat çekmişti büyük taktir ile karşılanmıştı.

kapak-belcikali-bakan-o-fotografin-ardindan-konustu-ataturke-saygimi-ifade-ettim-762297.jpg

ÖZGÜR ÖZEL’DEN MEKTUP

Francken'in görüntüsü sosyal medyada binlerce kez paylaşılmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Belçikalı bakana mektup yazdığı aktarıldı.

Özel mektubunda, "Sayın Bakan Francken, Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Anıtkabir’i ziyaretiniz sırasında gösterdiğiniz saygılı ve anlamlı takdir ifadeniz için, yurttaşlarımız ve partim adına içten teşekkürlerimi sunuyorum. Modern, laik ve tam demokratik bir Türkiye idealini hayata geçirme çabası içinde olduğumuz bu dönemde, Atatürk’ün vizyonuna duyduğunuz bu saygı derin bir sembolik anlam taşımaktadır. Özgürlük, eşitlik ve akılcılık gibi evrensel değerleri savunan bir devlet adamının mirasına sahip çıkmak, yalnızca tarihsel farkındalık göstergesi değil; aynı zamanda, demokratik toplumları sınırlar ötesinde birleştiren ortak ilkelerin güçlü bir teyididir” ifadelerini kullandı.

“SİZİNLE FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNMAYI ARZU EDİYORUM”

“Ziyaretinizin ardından yaptığınız düşünceli açıklamalar da samimiyetinizi ve devlet adamı duruşunuzu açıkça ortaya koymuştur” diyen Özel, “Kültürel ve siyasi farklılıkların ötesine geçen bu tür davranışlar, uluslararası ilişkilerde gerçek diyalog ve karşılıklı anlayışın temelini oluşturmaktadır. Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine bağlı milyonlarca yurttaş adına size bir kez daha teşekkür ediyor; en kısa zamanda sizi şahsen tanımayı ve sizinle fikir alışverişinde bulunmayı arzu ediyorum. Saygı ve takdirlerimle” dedi.

Son Haberler
Kapalıçarşı'da sahte altınla dolandırıcılığa ilişkin yeni gelişme!
Kapalıçarşı'da sahte altınla dolandırıcılığa ilişkin yeni gelişme!
Diyarbakır'daki yangın söndürme çalışmasından acı haber!
Diyarbakır'daki yangın söndürme çalışmasından acı haber!
Ankara’da kritik ziyaret: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Türkiye'ye geliyor!
Tokayev, Türkiye'ye geliyor
Özgür Özel'den dünyanın bile konuştuğu o isme flaş mektup!
Özgür Özel'den dünyanın bile konuştuğu o isme flaş mektup!
İstanbul'da kan donduran olay! Başına çöp poşeti geçirilmiş ceset bulundu
İstanbul'da kan donduran olay! Başına çöp poşeti geçirilmiş ceset bulundu