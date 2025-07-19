Özgür Özel’den duygusal paylaşım: ‘Hepimizin gözü aydın’ diyerek duyurdu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek 40 gün önce evinde geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Zeyrek evindeki havuzu tamir etmeye çalışırken elektrik akımına kapılmıştı. Zeyrek’in vefatı başta ailesini olmak üzere Manisa’yı, CHP’yi hatta tüm Türkiye’yi hüzne boğmuştu.

Zeyrek, vefatının 40. gününde Manisa’da dualarla anıldı.

ÖZGÜR ÖZEL ‘HEPİMİZİN GÖZÜ AYDIN’ DİYEREK DUYURDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den duygusal bir paylaşım geldi. Özel, Zeyrek’in kızı Nehir’in üniversite sınavı sonucunu duyurdu. Özel, Nehir’in baba mesleği olan mimarlığı okuyabileceği puanı aldığını söyledi. Özel, Zeyrek’in kızı Nehir’i YKS’ye girdiği gün yalnız bırakmadı ve sınava gideceği okula kendisi götürerek kapının önünde bekledi.

Özgür Özel’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“YKS sonuçları açıklandı. Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir’imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı.

Hepimizin gözü aydın. Bu sınavda hayal ettiği puanı alan tüm gençlerimizi kutluyorum. Beklediği sonucu alamayanların da üzülmeden, moral bozmadan çalışıp mutlaka başaracaklarına inanıyorum.”