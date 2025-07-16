Özgür Özel'den sert tepki: Bugünün kudretlileri yarını da düşünsün

Soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün ‘Akın Gürlek davası’ndan 3’üncü defa hâkim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti İmamoğlu’nun "hedef gösterme" suçundan beraatına karar verdi. İmamoğlu'na "tehdit" suçundan 2 ay 15 gün "kamu görevlisine hakaret" suçundan ise 1 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde duruşma sonrası Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

CHP lideri Özel, ziyaret sonrası açıklama yaptı.

Özel’in konuşmasından satır başları şöyle:

"Bugünün kudretlileri bu işin ilersini düşünmezi lazım. Herkes devrin Zekeriya Öz'leri gibi sınırdan geçip gidemiyor. Bugün bize bu zulmü yapanların yarın burada yargılanmayacağının garantisi yok.

Herkes aklını başına alarak işini yapacak.

"KÂBUSUNUZ OLUR RÜYANIZA GİRERİ"

Cürmünüz kadar yer yakarsın. Her şeyin bir sınırı var. Siz ne sandınız kendinizi! Aklınızı başınıza toplayacaksınız, kâbusunuz olur rüyanıza girerim!

Bu kadar organize kötülüğün içinde bir siyasi yasak meselesinin çıkmamış olması benim açımdan olumlu ama bu kadar saçma sapan bir durumda.

Üç suçlamadan ikisinden ceza verilmesi elbette ki son derece ayıplı bir durum. Ben bu berbat atmosfer içinde olabilecek en kötü karar olmadığını değerlendiriyorum.

"MASANIN ÜSTÜNDEKİ BEYAZ TOROSU BİLMEYEN Mİ VAR"

Geçen gün söyledim, alınmış. Dedim ya saçını toplayıp aklını başına toplamayan biri var diye. O birine söylüyorum: Bugüne değil tarihe bırakıyoruz bunları ama hesabını gerçekten mahkemelerde görüleceği gün teker teker çıkacak o, malına çökme tehdidi ile 'Gel gel' yapmalar falan.

Sayın Erdoğan, 'Beyaz toroslar PKK'nin güçlenmesini sağladı' demişti.

Senin masanın üstündeki beyaz torosu bilmeyen mi var. Erdoğan bir süreç götürüyor. Devlet Bey 'terörsüz Türkiye' diyor. DEM'in yaptıklarını kıymetlendiriyor. O beyaz toroslar bugün görüşmeleri yapan heyetteki kişilerin eşlerini alıp götürüp geri götürmeyen beyaz toroslar.

Sen kime neyi gösteriyorsun masaya beyaz toros koyarak. Kimlere savcılık yaptırıyorsunuz arkadaşlar kimlere."

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