Özgür Özel'den Elon Musk'a açık çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, muhalif hesapların kapatılmasına ilikin Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'i etiketleyerek "Siz bugün antidemokratik uygulamalara alet olursanız, erişim engeli taleplerini uygularsanız bu millet size ne yapar iyi düşünün!" çağrıda bulundu.

ÖZEL'DEN BOYKOT ERİŞİM ENGELİNE AÇIK ÇAĞRI

Boykot paylaşımı yapan üniversite öğrenci gruplarının hesaplarına erişim engelinin getirilmesi büyüyor. Bu sefer oyuncular hedef alındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan boykot çağrılarıyla ilgili soruşturma devam ederken, boykota destek veren oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alındı, Aybüke Pusat, Boran Kuzum ve Furkan Andıç dizi projelerinden çıkarıldı, Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un X hesapları erişime engellendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ise muhalif isimlere getirilen erişim engeli sonrası Elon Musk'un sahibi olduğu sosyal medya platformu X'i etiketleyerek açık çağrıda bulundu.

"ERİŞİM ENGELİ TALEPLERİNİ UYGULARSANIZ BU MİLLET SİZE NE YAPAR İYİ DÜŞÜNÜN"

Özel'in paylaşımı şu şekilde;

Bir darbe girişiminin en önemli ayağı halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlamaktır. 19 Mart cuntacıları da RTÜK’ün muhalif kanallara yönelik baskılarıyla yetinmiyorlar. BTK üzerinden sosyal medyada milletin sesini duyuran muhalif hesaplara, bağımsız haber platformlarına ve yurttaş gazeteciliği yapan profillere erişim engeli getirmeye çalışıyorlar.

Bu millet cuntacıların medya düzenini yıktı geçti. Bu güne kadar yüzlerce sayfayı “nasıl olsa anlaşılmaz” diyerek kapattığınızı biliyoruz. Siz bugün antidemokratik uygulamalara alet olursanız, erişim engeli taleplerini uygularsanız bu millet size ne yapar iyi düşünün!