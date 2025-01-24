Özgür Özel'den Erdoğan'a 'parmak' cevabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mahkemeler üzerinde baskı kuramaz, yargı mensuplarına parmak sallayamaz" çıkışına Özgür Özel, “Hep birlikte tebessüm ile izledik. Yargı mensuplarını kimin ödüllendirip, cezalandırdığını millet görüyor. Yapılan iş muhalefete yargı tacizidir.” dedi.

NE DEMİŞTİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik eleştirilerde bulunan CHP'ye dair konuşan Erdoğan, "Bu ülkenin ana muhalefet partisi de olsanız çıkıp kameralar önünde hukuk insanlarına hem de çok yakışıksız, çok pervasız bir biçimde tehditler savuramazsınız" dedi. Erdoğan, "Kanunun verdiği yetkiyle hukuksuzlukların peşine düşen yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, mahkemeler üzerinde baskı kuramaz, yargı camiamıza parmak sallayamaz" ifadelerini kullanmıştı.