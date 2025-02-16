Özgür Özel'den Erdoğan'a: Bakan evlatları değil vatan evlatları kazanacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gerçekleştirdiği bir etkinlikte yaptığı konuşmada Erdoğan'a "Bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak." ifadelerini kullandı.

BAKAN EVLATLARININ DEVRİ BİTECEK, VATAN EVLATLARININ DEVRİ BAŞLAYACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Jeotermal Karşılama Merkezi açılışında açıklamalarda bulundu. Özel, konuşmasında erken seçim çıkışında bulunurken, Erdoğan'a "Bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak. Yoksullar, çiftçiler, esnaflar, emekliler kazanacak." ifadelerini kullandı.

"YİNE GİZLİK TANIK İCAT ETMEYE BAŞLADI"

Erdoğan'ın kurultay açıklamasına değinen Özel, "Yine gizlik tanık icat etmeye başladı. Erdoğan bizi septik çukuruna çekmeye çalışıyor. Biz bu oyuna gelmedik, gelenler oldu. Bize manşetlerle iftiralar atmaya çalışıyorlar. Erdoğan ve ekibi elindeki kiri-karayı bize bulaştırmaya çalışıyor, bu oyuna gelmeyiz. CHP dürüstlüğün, hesap verilebilirliğin ve şeffaflığın partisidir. Verilmeyecek en ufak bir hesabımız, Erdoğan'ın çirkeflikleriyle, elindeki karayla bizi çekmeye çalıştığı çukurla, o kirli çukurla hiçbirimiz işi yoktur. 'Yok benim işim var, Tayyip Erdoğan'ın peşine gideceğim, onun pisliğine bulanacağım' diyenler, onun yanına gidebilirler. Biz biriz ve beraberiz. Hep birlikte durmamız gereken yerdeyiz." dedi.

ÖZEL: SİLİVRİ'YE BİR KEZ DAHA ZİYARET EDECEĞİM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de Manisa'nın Kula ilçesinde yer alan Kula Salihli Jeoparkı’nda çekilen “Görkemli Hatıralar” programında konuşmuştu.Özel ardından Silivri’de tutuklu bulunan Gezi tutukluları Can Atalay, Tayfun Kahraman’ı anarak konuşmasına devam etti. Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Haksız yere içeride tutulan herkesin, Zafer Parti’sinin Genel Başkanı başta olmak üzere tüm siyasetçileri, tüm gazetecileri selamlıyorum. Ben bu hafta ya da önümüzdeki hafta zaten gidip hepsini bir kez daha ziyaret edeceğim.”