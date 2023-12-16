Özgür Özel'den Erdoğan’a 'beka sorunu' hatırlatması, 'Asıl beka sorunu gençlerin başka ülkelerde hayal kurması'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da CHP Gençlik Kolları'nın toplantısına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Partisinin gençlik kollarına çok önem verdiklerini belirten Özel, gençlik kollarını iyileştirmek ve geliştirmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

“BU ÜLKENİN GENÇLERİ BAVULLARI KAFALARINDA TOPLAMIŞ”

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sıklıkla dile getirdiği “Dış güçler, beka sorunu " kelimelerine gönderme yaparak, “Memleketin önünde büyük bir beka sorunu var. Bu ülkenin gençleri bavulları kafalarında toplamış" dedi.

Özel, yaptığı açıklamanın ardından Erdoğan’a seslenerek, "Asıl beka sorunu bu ülkenin gençlerinin başka ülkelerde hayal kurması" dedi.

"FİLİSTİN HER ZAMAN BİZİM MESELEMİZDİ"

Sözlerinin devamında İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği saldırılara değinen Özel, AKP iktidarına gönderme yaparak, "Filistin her zaman bizim meselemizdi. Filistin sizin meseleniz değilken de bu ülkenin devrimci gençlerinin meselesiydi" dedi.