Özgür Özel'den Erdoğan'a canlı yayında yanıt! 'Ben ona bir ahtapot göstereceğim'

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yarın grup toplantımızda ona ahtapotu göstereceğim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İstanbul'dan Türkiye'ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor" sözlerine karşılık olarak, "Ben yarın ona bir ahtapot göstereceğim. Savcının yöneltmediği suçlamayı ispatlanmış gibi söylüyor. Ben Erdoğan’ın bir tek gördüğü ahtapotu, yarın grup toplantımızı izleyen herkese göstereceğim inşallah. Ahtapot dediğin nasıl bir şey oluyormuş, görelim bakalım" dedi. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa değişikliği teklifine ilişkin olarak ise, "Olacak şey değil. Menemen yapamam senle, değil Anayasa yapmak" ifadesini kullandı.

CHP Lideri Özel, Halk TV'de katıldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ÖZEL’DEN ERDOĞAN’A: “AHTAPOTU GÖSTERECEĞİM”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul merkezli yolsuzluk iddialarına ilişkin “ahtapot” benzetmesine yanıt verdi. Özel, "Ben yarın ona bir ahtapot göstereceğim. Savcının yöneltmediği suçlamayı ispatlanmış gibi söylüyor. Erdoğan’ın gördüğü o ahtapotu, yarın grup toplantımızı izleyen herkes görecek. Ahtapot dediğin nasıl bir şeymiş, görelim bakalım" dedi.

“MENEMEN YAPAMAM SENLE, ANAYASA HİÇ YAPAMAM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anayasa değişikliği teklifine de değinen Özel, sert ifadelerle yanıt verdi: “Olacak şey değil. Menemen yapamam senle, değil Anayasa yapmak.”

DEM PARTİ VE SOSYALİST ENTERNASYONEL GERİLİMİNE YANIT

Halk TV’de bir programa katılan Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal toplantısında DEM Parti temsilcilerinin Ekrem İmamoğlu lehine dövizlere ilgi göstermediği iddialarına da açıklık getirdi. “Delegelere dosya dağıtıyoruz. Üç delege var, üç dosya verilmiş. Eş genel başkanlar önlerinde dosya olmadan oturmuş. Tülay Hanım sonradan üzülmüş. Kapanış fotoğrafını birlikte verelim demiş. Orada hiçbir sorun yok. Birileri muhalefet bölündü demek istiyor” dedi.

“ERDOĞAN’IN ADAYLIĞI BENİ İLGİLENDİRMEZ”

Erdoğan’ın “adaylık gibi bir derdim yok” açıklamasına karşılık Özel, kendi cephesinden bir önceliği olmadığını vurguladı: “Benim onun adaylığı ile ilgilenmek gibi bir derdim yok. Seçimler Kasım’a kadar yapılırsa destek veririz. Ama altı ay kala öne alınarak aday olunması gibi bir durumu kabul etmeyiz. Erdoğan oyunu kuracak pozisyonda değil. Milletin kararı var, millet oyunu kuracak.”

“ANAYASA YAPMAK BU KOŞULLARDA MÜMKÜN DEĞİL”

Özel, yeni Anayasa tartışmalarına ilişkin de net konuştu. “Anayasa masası toplumsal mutabakat masasıdır. Ben otursam kızım, eşim, annem babam ayakta kalır. Onlar bile oturmaz. Bu şartlar altında Anayasa yapmak, CHP’nin kendini inkar etmesidir” dedi.

“YARGI KARARLARINA UYULSUN, TUTUKLULAR SERBEST BIRAKILSIN”

Yargı kararlarına uyulması gerektiğini vurgulayan Özel, “Selahattin Demirtaş’ı da tutma, Ümit Özdağ’ı da tutma. Can Atalay çıksın. Kavala çıksın. Gezi’deki arkadaşlarımız serbest bırakılsın” dedi. Sürecin demokratik ve hukuka uygun yürütülmesi gerektiğini belirtti.

“NORMALLEŞME DİYORSAN BALTA ÇEKMEYECEKSİN”

Toplumsal tansiyonun düşürülmesi gerektiğini belirten Özel, geçmişte Erdoğan ile iletişim kurmaya çalıştığını fakat karşılık alamadığını ifade etti: “İlk bayramda ben aradım, ziyarete ben gittim, eli ben uzattım. Ama balta çekti. O bana balta çekmişken ‘normalleşelim’ diyecek halim yok.”

“BİZİ TEHDİTLE, ŞANTAJLA YILDIRAMAZLAR”

Özgür Özel, geçmişte siyasetçilere yönelik saldırıları hatırlatarak, tehditlere boyun eğmeyeceklerini söyledi: “Biz İzmir suikastinden geliyoruz. İsmet Paşa’ya, Ecevit’e, Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıları unutmadık. Tehditler, şantajlar bize sökmez.”

ASGARİ ÜCRET İÇİN TEMAS TRAFİĞİ

Asgari ücrette ara zam talebine ilişkin konuşan Özel, sendikalarla temaslarını sürdürdüklerini belirtti: “Perşembe DİSK ve TİSK’le, Cuma günü Hak-İş ve Türk-İş’le görüşeceğiz. Doğru rakamı belirleyip, işçi ve işverenin memnun olacağı bir zam için çalışıyoruz.”

“MEHMET ŞİMŞEK B PLANINI OLUŞTURMUŞ”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in görevden ayrılmaya hazırlandığına dair iddialara değinen Özel, “Geçmişte şirket kurmuştu, sonra inkâr etti. Şimdi bir çıkış planı hazırlıyor. Affını isteyip ayrılmak istiyor olabilir” dedi.

“GİŞELERİ KIRDIĞIMIZ GÜNÜ HAYAL EDİYORUM”

Kamu-özel işbirliği projelerini eleştiren Özel, yolların halk için ücretsiz olması gerektiğini savundu: “Bir gün elimde balyozla gişeleri kırdığım günü hayal ediyorum. Almanya’da hangi otoban Alman’a paralı? Biz önce iktidara gelip bu düzeni değiştireceğiz.”

“YARGI SÜRECİ BAŞLAMADAN SUÇLU MUAMELESİ YAPILAMAZ”

Ekrem İmamoğlu’nun posterlerinin yasaklanmasına da tepki gösteren Özel, hukuki sürecin henüz başlamadığını hatırlattı: “İddianame yok, yargılama yok, hüküm yok. Ama afiş toplatılıyor. Başsavcı afiş mi toplar? Bu iş senin işin mi?”

“GAZİANTEP’TEKİ SAVCI GİBİSİ HERKESE NASİP OLSUN”

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz hakkındaki soruşturmada verilen takipsizlik kararını değerlendiren Özel, “Allah tüm belediye başkanlarına Gaziantep’teki savcı gibi savcılar nasip etsin. CHP’li olarak yargılansa karar farklı olurdu” ifadelerini kullandı.