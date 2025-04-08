Özgür Özel'den Erdoğan'a dava yanıtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel parti genel merkez binasında Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu ile ortaklaşa yaptığı basın açıklamasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel, Trump'ın Erdoğan'a övgü dolu sözlerine ilişkin, "Trump'ın söyledikleri şaşılacak değil, Erdoğan taraflarının memnuniyet duymasıdır. Trump dalga geçiyor" dedi.

"TRUMP DALGA GEÇİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırladığı görüşmenin ardından yaptığı açılamada Erdoğan'a övgü dolu sözlerde bulunmuştu. Ancak Trump, övgülerin yanında “Rahibi Türkiye'den geri aldık. Bunu hatırlıyor musunuz? Bu o zamanlar büyük bir olaydı ve onu geri aldık" demesi ise dikkat çekmişti. Trump'ın Erdoğan'a övgü dolu sözlerine ilişkin gelen soruya ise Özel, "Şimdi buna, burada şaşıracak şey Trump'ın söyledikleri değil, Erdoğan taraftarlarının bu açıklamalardan memnuniyet duyması. Trump dalga geçiyor. "Siz genel başkanınız bu hale düşüyor." diye üzülmüyorsanız ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı bu hallere düşüyor diye hicap duyuyorum arkadaşlar. Trump rahibi hatırlatıyor. Rahibimizi ondan almıştık diyor. Ben de şunu hatırlatıyorum: Bu can bu bedende durdukça o papazı vermeden bu papazı alamaz demedi mi Erdoğan?" ifadelerini kullandı.

"Trump'ın söyledikleri şaşılacak değil, Erdoğan taraflarının memnuniyet duymasıdır. Trump dalga geçiyor. Cumhurbaşkanı'nın bu hallere düşmesine hicap duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"BU SUÇ İSE PARAYI BAHÇELİ'DEN ALIRLAR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultayda Erdoğan'a "Cunta başkanıdır" demişti. Özel, Erdoğan'ın 500 bin TL’lik tazminat davası açılmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel, "Yerel seçimde halkın seçtiği belediyelerine kayyum atama girişimleri darbedir. Buna kalkışanlara 'cunta' denir. Bu suç ise parayı Bahçeli'den alırlar. Ben çekileyim Bahçeli konuşsun. Erdoğan'a cunta diyen Bahçeli'dir" dedi.